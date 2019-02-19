Децентралізація є незворотною. Це потужна мотивація розвитку громад – Президент під час Ради регіонального розвитку Київщини

«Сьогодні децентралізація кардинально змінює обличчя, міст, сіл та селищ України, кардинально змінює життя людей», - сказав Президент Петро Порошенко під час Ради регіонального розвитку Київщини. «Один з важливих і успішних пунктів нашої стратегії – децентралізація, передача повноважень і ресурсів разом з відповідальністю за життя громад самим громадам, скорочення відстані між громадянином і владою», - наголосив Петро Порошенко.

Президент навів приклад зростання місцевого бюджету Броварів з 360 млн до 1 млрд 328 млн грн. «Я хочу наголосити – це під час війни. Знаєте, як важко визначати такі пріоритети, коли тебе атакують. Ти маєш віддати все на армію. Все, що можеш. Більше 5% бюджету йде на армію і це перший мій пріоритет. Але децентралізація – це потужна мотивація самим заробляти на себе», - підкреслив Президент. Він наголосив, що в рамках децентралізації місцевій владі були передані акцизи, частина інших податків, розширено податкову базу.

«Але сьогодні все залежить від того, наскільки ефективно працюють громади і голова, і ради. Ключова позиція, що ми перетворили міські бюджети з кас по виплаті заробітної платні на бюджети розвитку», - підкреслив Петро Порошенко. «Президент буде зараз і в майбутньому захищати здобутки децентралізації. Це є наше з вами досягнення і ми його нікому не здамо», - додав він.

Глава держави наголосив, що перехід до об’єднаних територіальних громад був добровільним. При цьому він зауважив, що це має стати обов’язковим, бо «від відсутності громад страждають люди, які живуть поза межами громад».

Президент зазначив, що реформа децентралізації хоч ще і далека до завершення, але вона належить до числа тих, позитивні результати яких суспільство вже зафіксувало.

«Нікому, хто буде зазіхати на фінансовий ресурс місцевого самоврядування, ми дозволу на це не дамо», - наголосив Петро Порошенко. «Неможливо не помітити нові дороги, освітлення вулиць, дитячі садки, відремонтовані школи, амбулаторії, сільську медицину», - додав він.

«Ми маємо захистити більше 10 млн українців, які живуть в сільській місцевості. І вони так само мають на це право», - сказав Президент.

Він повідомив, що власні доходи місцевих бюджетів виросли з 68 млрд гривень у 2014 році до 234 млрд у минулому році. «Ми залишаємось вірними своїм домовленостям. Децентралізація – це незворотньо. Ми спільно, пліч-о-пліч маємо захистити інтереси людей, інтереси громад», - підкреслив Президент.

Він також повідомив, що надходження до бюджетів ОТГ Київської області у 2018 році в середньому збільшилися на 24% . «Ці цифри означають, зокрема, будівництво 17 сучасних амбулаторій у 11 районах Київської області та ОТГ. У минулому році мені випало відкрити фельдшерсько-акушерський пункт зі службовим житлом в селі Боденьки Вишгородського району. Це був перший в Україні енергоефективний фельдшерський пункт, який нам вдалося звести менше ніж за рік», - нагадав Президент та додав, що за п’ять років в дитячих садках області було створено 13 000 нових місць.

«Подивіться динаміку попередніх років. Все йшло донизу», - сказав Петро Порошенко. Він також зазначив, що на Київщині розвивається інклюзивна освіта, область стала одним із лідерів, тут діє 41 Інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими потребами. «В Україні 700 тис таких дітей. До 2014 року вони були замкнені в чотирьох стінах. Сьогодні вже більше 14 000 дітей за 2,5 останні роки вийшли і відвідують звичайні школи. Подивіться, які вони щасливі. І це є рішучі кроки по змінам, які мають відбуватися в Україні», - сказав Петро Порошенко.

«Децентралізація вдихнула нову енергію в місцеве самоврядування. Результат енергії – нові дороги, спортивні майданчики, енергоефективні школи та дитсадки, освітлення вулиць і нові умови для підприємництва», - додав Президент.