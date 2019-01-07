Діалог будує українську церкву і державу – Президент на презентації книги предстоятеля УКГЦ Святослава Шевчука «Діалог лікує рани»

Президент Петро Порошенко відвідав презентацію книги Верховного Архієпископа Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука «Діалог лікує рани».

«Діалог не тільки лікує рани. Думаю, що буде друга книга, що далі робить діалог. Не берусь нав'язувати свою точку зору, але він точно будує. На моє глибоке переконання, він будує українську церкву і він будує державу», - наголосив Глава держави.

Президент нагадав, що у Львові був на презентації книги Глави УГКЦ Святослава: «Я встиг прочитати Вашу книгу ще зі Львова. І з більшістю цих подій я згоден. Я хочу звернутися до всіх – розуміти, яка історична місія зараз лягає на плечі кожного з нас».

Петро Порошенко привітав присутніх з різдвяними святами. «Господь в ці дні посилає нам надію і віру, що все буде добре. І цього року він послав нам не лише надію, а величезний Божий подарунок. Кажуть, що це відновлення справедливості. Це так», - зауважив Глава держави. Він додав, що створення єдиної Православної Церкви України стало можливим завдяки об’єднанню зусиль ієрархів церков, державної влади, а також завдяки вірі і молитві тисяч українських віруючих, які довгі роки чекали об’єднання церкви.

Він також додав, що рішення Парламенту щодо процесу утворення єдиної Православної Церкви України, зокрема сьогоднішнє рішення, яке допоможе уникнути протистояння і конфліктів у процесі становлення церкви.

Президент наголосив, що необхідно молитися і боротися за українську церкву і єдність. «Молитися і боротися – і тоді ми точно здатні протистояти Москві. Молитися і боротися, щоб бути разом. Через діалоги. Бо рани треба лікувати і всередині країни через діалоги. І я наполегливо раджу всім уважно прочитати книгу Блаженнішого Святослава», - сказав Петро Порошенко.

«Ми зараз нашими спільними зусиллями, в тому числі зусиллями наших предстоятелів все ще вириваємось з цієї радянської імперії. Все ще намагаємось відкинути колоніальний статус Російської імперії. Але нам це вдається. І ми досягаємо величезних успіхів. І церква –це лише Божий знак», - зазначив Президент.

Він також наголосив на важливості участі у процесі отримання Томосу про автокефалію Православної Церкви України держави: «Бо це є державницька справа. Це називається державотворення. Це духовний фундамент нашої незалежності не менш важливий, ніж Акт про державну незалежність 1991 року».

«Подивіться, як сам факт створення церкви нас всіх об’єднав. Я вітаю вас із цим, бо це висновки і уроки, які ми добре вивчили з подій, які відбувалися 100 років тому», - підкреслив Петро Порошенко.