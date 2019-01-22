Директор-розпорядник МВФ відзначила лідерство Президента у проведенні реформ в Україні

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард у Давосі.

Співрозмовники висловили задоволення станом розвитку співпраці Україна – МВФ та початком реалізації нової програми «Стенд-бай».

Президент України та Директор-розпорядник МВФ обговорили перспективи економічного зростання України у 2019 році. Так, було підкреслено, що дефіцит державного бюджету, інфляція, золотовалютні резерви відповідають параметрам, передбаченими документами співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Глава Української держави повідомив про заходи, що вживаються з метою реформування податкової та митної сфери, забезпечення стабільності та ефективності фінансового сектору, проведення великої та малої приватизації.

Директор-розпорядник МВФ відзначили лідерство Президента у проведенні реформ в Україні, і висловила впевненість в успішній реалізації всієї програми співпраці протягом 2019 року.