Для нас немає нічого неможливого, коли ми діємо спільно – Президент подякував мільйонам українців за їх молитви і віру у створення Православної Церкви України

«Ці тисячолітні стіни дочекалися, нарешті, на подію, про яку мріяло точно не одне покоління українців. Мріяло, молилося. І це стало можливим не лише зусиллями мене грішного і моєї команди, не лише зусиллями наших ієрархів церков, які продемонстрували єдність. Це стало можливим зусиллями десятків мільйонів українців, які в Україні і по всьому світові молилися, молилися багато поколінь, щоб Господь нам подав незалежну, автокефальну помісну церкву», - звернувся Президент Петро Порошенко до українців після Різдвяної Літургії у Софії Київській.

«І Господь почув нас. І сьогодні ми святкуємо це», - додав Глава держави.

Петро Порошенко особливо наголосив, що перша після отримання Православною Церквою України Томосу про автокефалію служба відбувається саме тут, під покровом Богородиці Оранти – Нерушимої Стіни, яка довгі століття берегла цей собор, берегла Київ і всю Україну.

«В кожного з нас є трохи від Фоми Невіруючого, який все ставить під сумнів. Але не раз вже переконувалися, що для нас немає нічого неможливого, коли ми солідарні, коли ми всі діємо спільно як єдина українська політична нація», - зауважив Петро Порошенко. Президент наголосив: «Це стосується не лише Томосу, але й Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Це стосується і безвізового режиму, і енергетичної, газової незалежності від Росії… Рівно, як і інших надскладних завдань, які ми вирішували протягом останніх п’яти років в рамках нашої української, європейської та євроатлантичної державницької стратегії».

«Відтак і в майбутньому збудеться те, чого ми так прагнемо і що лише на перший погляд виглядає непосильним. Як в Україні кажуть: якщо навіть очі бояться, а руки роблять. І буде результат. Прийде і перемога, прийде мир. А Україна – країна успішна, країна заможна, країна щаслива, і країна радісна стане членом Євросоюзу і НАТО», - переконаний Президент.

За його словами, слово «Томос» не просто увійшло до української мови. «Слово «Томос» стало словом року. Цей факт є надзвичайно красномовним. Адже мову творить народ, і він вводить в обіг лише важливі терміни, без яких ніяк вже не можна. Томос додався до таких неологізмів, як Євромайдан, кіборг, безвіз… Це все частина нашої з вами великої історії», - додав він.

«Вітаю з Томосом про автокефалію весь український народ. Незалежно, до речі, від віросповідання, бо це основа духовної незалежності нашої держави», - сказав Петро Порошенко.

Президент привітав усіх зі святом Різдва Христового: «Бажаю всім радості, миру та віри всім українцям, усій нашій єдиній родині. Нехай наша спільна молитва і щирі побажання утверджують добро та любов на нашій землі».