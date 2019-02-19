Для успішного здійснення реформ нам потрібні молоді енергійні спеціалісти з європейським досвідом – Президент

Президент Петро Порошенко закликав українську молодь скористатися можливостями вільного доступу до країн ЄС, аби отримати нові можливості для освіти, науки, сприйняти європейський досвід і навіть стиль життя. Про це сказав Глава держави під час участі у молодіжному форумі: «Думка молоді важлива. Перспективи вступу в НАТО та ЄС» на Київщині.

«Громадяни України вже здійснили лише за біометричними паспортами понад 2 мільйони поїздок до Європи. Але це не лише туристи і не лише підприємці. Це нові можливості для освіти, науки. Це сприйняття європейського досвіду і врешті-решт стилю життя. Найперші, хто користується– це, очевидно, молодь», - сказав Петро Порошенко.

«Поза сумнівом, саме молоді українці отримали найбільшу перспективу на нашому шляху до ЄС і НАТО. Я закликаю користайтеся цими можливостями аби прискорити наш рух на цьому шляху. Для успішного здійснення реформ нам зараз украй потрібні молоді енергійні спеціалісти з європейською ментальністю, з європейським досвідом, без радянських рудиментів», - додав він.

Глава держави підкреслив, що саме з цією метою він створив державний Фонд Президента з підтримки наукових і освітніх програм. «Програм для кого? Для молоді. Фінансова допомога, а Фонд складає 1 млрд грн…, яку надаватиме Фонд, забезпечить можливість українським дівчатам і хлопцям навчатися за магістерськими і докторськими програмами, здійснювати наукові дослідження у провідних світових вишах та наукових інститутах. Взагалі ж, рік за роком будуть зростати і надалі можливості для навчальних і наукових обмінів, про які моє покоління, як би ми тоді не навчалися, не могли навіть і мріяти. Нас від усього європейського відділяла радянська «залізна завіса». А перед вами – світ без кордонів. І ми навіть прибираємо фінансові обмеження», - сказав Петро Порошенко.

За його словами, є лише одна умова: якщо студент їде за кордон і Фонд бере участь у співфінансуванні його наукової чи навчальної діяльності, одне прохання – повернутися в Україну. «Використовуйте ваші набуті знання для України, можливостей тут для цього аж ніяк не менше. Якщо ж ви приймете рішення залишитись там – це ваше право, але гроші відшкодуйте», - зазначив Петро Порошенко.

Глава держави також підкреслив, що коли ми йдеться про ЄС йдеться про надзвичайно широкий спектр питань – від демократії, свободи слова і чесних виборів до економічних, соціальних та екологічних стандартів. «Тому саме зараз, коли ми подолали економічні наслідки російської агресії, коли найважче вже позаду, коли відновлюється економічне зростання і з’являються реальні можливості вирішувати соціальні проблеми», - сказав він.

За його словами, зараз відкривається другий фронт – фронт боротьби з бідністю і успіхи у цьому дозволять швидше досягти критеріїв вступу до Європейського Союзу.

«Я чітко наголошу, що і Україна потрібна Європі, бо вона здатна збагатити Європу ХХІ століття новою енергією, енергією молоді, і готовністю зміцнювати великі цінності, які поділяє Україна і українці, які є основою нашої цивілізації», - сказав Президент.

«Наші партнери це розуміють», - зазначив Петро Порошенко да навів слова з виступу Голови Європейської Ради Дональда Туска, сказані ним у Верховній Раді в день підписання змін до Конституції: «Тут і зараз хочу сказати, що немає справедливої Європи без незалежної України. Немає безпечної Європи без безпечної України. А простіше кажучи, немає Європи без України».

«У цих словах відповідь на наші прагнення. Це відповідь нашим однодумцям, які підтримують вступ України до ЄС і НАТО і готові над цим працювати. Це відповідь в той же час і «зрадофілам», які сидять у соціальних мережах і кажуть, що нічого у вас не вийде. Все у нас вийде. Бо це відповідь на прагнення молоді привести Україну не просто в ЄС і НАТО, а привести її до успіху», - резюмував Президент.