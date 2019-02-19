Донбас перетворився на конвеєр для російської машини вбивств – Президент України на Генеральній Асамблеї ООН

Під час виступу на засіданні Генеральної Асамблеї ООН з питання: «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України», Президент України Петро Порошенко детально поінформував світову спільноту про військову загрозу для України, яку зосередила Російська Федерація на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму. Глава держави зазначив: «Кремль продовжує заперечувати будь-яку участь російських військових у війні на Донбасі попри наявність беззаперечних доказів, які доводять протилежне».

Президент України наголосив, що протягом п’яти років Москва продовжує направляти регулярні збройні сили та найманців на Донбас.

«Донбас у буквальному сенсі перетворився на конвеєр для російської машини вбивств. Вершиною цинізму є те, що вони навіть направляють на Донбас курсантів військових училищ проходити практику на полі бою», - сказав Петро Порошенко. «На місці матерів я б запитав у російського президента, де перебувають їхні сини?», - додав він.

Глава держави наголосив, що «не існує так званої «кризи в Україні» чи «внутрішнього конфлікту в Україні», але є триваюча військова окупація і збройна агресія з боку Росії проти України».

Президент підкреслив, що доповідь прокурора МКС визнала конфлікт у Криму та Донбасі як збройний конфлікт між Росією та Україною, а спробу Росії анексувати Крим – як триваючий стан окупації.

«В голові не вкладається, що навіть після всіх цих рішень Російська Федерація досі намагається представити себе як мирну державу, яка повністю виконує свої зобов'язання за Статутом ООН. Там немає так званих «де-факто властей» – а є російська окупаційна адміністрація на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, а також російські державні органи і відомства, які відповідають за управління ними», - сказав Петро Порошенко.

«Там немає повстанців – а є російські регулярні війська під керівництвом Міністерства оборони та підрозділи сил спеціального призначення та таємних служб. Там немає заколотників – а є російські радники, інструктори та незаконні збройні формування, створені, озброєні, фінансовані і контрольовані Росією», - сказав Глава держави.

Петро Порошенко навів цифри, які свідчать про військову загрозу для України з боку РФ. Він повідомив, що станом на лютий 2019 року в окупованому Криму Росія розмістила до 32,5 тис. військових, 88 артилерійських систем, 52 реактивні системи залпового вогню, 372 бойові броньовані машини, 113 бойових літаків, 62 бойові гелікоптери, 6 бойових суден і 6 підводних човнів, які оснащені морськими системами крилатих ракет «Калібр».

Президент не виключив можливе розгортання ядерної зброї на півострові. «Інфраструктура вже розбудована, і Росія використала останні п'ять років для її відновлення та модернізації. Отже, ми спостерігаємо безпрецедентну мілітаризацію Чорноморського регіону», - додав Петро Порошенко. Він підкреслив, що Росія змінює стратегічний баланс у регіоні та далеко за його межами та перетворює Крим на стартовий майданчик для своїх ракет.

За словами Президента, на Донбасі російські збройні формування мають 496 танків. «Для вашої інформації: ця кількість є більшою, ніж у Німеччини чи Франції, Іспанії чи Італії. Саме Україна стримує цю російську силу – силу, яка, окрім того, налічує 938 броньованих бойових машин, 128 реактивних систем залпового вогню, 776 артилерійських систем у тому числі самохідних. Україна, по суті, стала реальним східним флангом НАТО в захисті трансатлантичної свободи і демократії», - сказав Порошенко.

Він підкреслив, що загальна чисельність незаконних збройних формувань зараз складає близько 35 тисяч бойовиків, а також 2100 військовослужбовців з російських регулярних збройних сил. А загальна чисельність російських збройних сил вздовж російсько-українського кордону становить понад 87 тис. військових.

«Військові експерти однозначно визначать, що озброєне угрупування на російському кордоні з Україною є наступальною ударною групою. Це не має нічого спільного з обороною. Вони призначені для військового удару. До цього готується Кремль. Тому подальша ескалація до рівня повномасштабної війни не є такою вже нереальною перспективою», - підсумував Петро Порошенко.