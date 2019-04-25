Дуже важливо не втратити країну – Президент з родиною взяв участь в голосуванні

Президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною та родиною взяли участь в голосуванні на виборах Президента України.

Після голосування Глава держави поспілкувався з журналістами. Петро Порошенко наголосив, що «дуже важливо, щоб під час голосування українці керувалися розумом». «Бо не смішно. Спочатку може бути трохи смішно і весело, але потім, щоб не було боляче. Дуже важливо, щоб сьогодні, під час сьогоднішнього голосування Україна захистила ті надбання, які були зроблені за попередні п’ять років», - зазначив Президент.

«Переконаний, що під час цих виборів ми маємо зробити все можливе для того, щоб наш прогрес в європейській і євроатлантичній інтеграції не те, що не був зупинений - ми цього нікому не дозволимо. А навіть, щоб не уповільнити наші реформи», - сказав Петро Порошенко.

Глава держави зауважив, що «неважливо, прізвище того, хто буде обраний».

«Надзвичайно важливі стратегія і шлях, яким нація і держава буде продовжувати свій рух. І дуже важливо не втратити країну. Бо цей вибір є аж ніяк не менший, ніж той, що ми зробили у 2014 році», - підкреслив Петро Порошенко та подякував українцям за активну громадську позицію.

«Покладаюся на мудрість українського народу», - сказав Президент та підкреслив, що за Конституцією носієм державної влади є народ.

Відповідаючи на питання іноземних журналістів, Глава держави також наголосив, що «ці вибори є вирішальним вибором». «Чи продовжимо ми свій шлях європейської та євроатлантичної інтеграції? Що є доленосним для нас? Чи залишимося ми сильними в нашій протидії російській агресії? Чи продовжимо ми свої політичні та економічні реформи? Чи повернемось ми всією нашої великою українською нацією до великої родини європейським народів? Або це буде повернення під вплив Російської імперії?», - сказав Президент.

«Я дуже пишаюся тим, що українці демонструють, що ми захищаємо наші європейські цінності. Захищають цінності Революції Гідності. Ми заплатили надзвичайно велику ціну за це», - наголосив Глава держави.

Глава держави підкреслив, що пишається тим, як цього року в Україні організовані вибори. «Ми маємо вільне волевиявлення громадян. Ми маємо захищену демократичну традицію, і саме це характеризує Україну як європейську державу. Бо за ці 5 років ми зробили величезний прогрес в інтеграції і поверненні нашої держави і нації до родини європейських народів», - сказав він.

Також Президент на виборчій дільниці після голосування привітав вірян східного обряду з Вербною неділею та вірян західного обряду із Великоднем. Глава держави зауважив, що вранці з родиною відвідав Божественну літургію у Михайлівському соборі з нагоди свята. «Отримали величезне натхнення від спільної молитви і підтримки людей. Рівно рік тому на Великдень 2018 року ми розпочали фінальну стадію переговорів з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом щодо отримання Томосу для Православної церкви України», - зазначив Петро Порошенко.