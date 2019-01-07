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Дуже важливо тримати разом Україну – Президент подякував учасникам Вертепу Української академії лідерства за різдвяний тур містами на сході держави

19 січня 2019 року - 15:07

Дуже важливо тримати разом Україну – Президент подякував учасникам Вертепу Української академії лідерства за різдвяний тур містами на сході держави

Президент Петро Порошенко зустрівся зі студентами полтавського осередку Української академії лідерства, які завітали до Адміністрації Президента України та виступили з Вертепом. 

Керівник Української академії лідерства Роман Тичківський розповів, що студенти полтавського осередку УАЛ розпочали свій різдвяний марафон із колядок та щедрівок 12 січня у Харкові, де вже третій рік поспіль академія співорганізовує всеукраїнський фестиваль Вертепів. «Наступного дня, 13 січня ми поїхали на схід, зокрема в Сартану, Маріуполь, Волноваху, Авдіївку, Сєверодонецьк, Мангуш, Слов’янськ, де також виступали на вулицях міст, площах, у дитячих садочках, школах, військових частинах», - розповів Роман Тичківський.

«Сьогодні ми завершуємо наш різдвяний марафон. Вітаємо Вас із Водохрещам, вітаємо Вас із Різдвом Христовим», - звернувся він до Глави держави.

Президент поцікавився, як люди приймали Вертеп і колядники зауважили, що у різних містах по-різному сприймали їх виступ.

«Дякую, що дійшли до нас. Різдво, Василя, Водохреща – це час, який наш народ пов’язує з надією на зміни на краще», - сказав Президент.

Глава держави висловив переконання, що Українська академія лідерства є запорукою змін на краще: «Бо ви, ваші бажання, ваші мрії, ваші кроки у тому, щоб щось змінювати, є локомотивом змін в державі».

Він додав, що дуже символічно, що в УАЛ з її сучасною, європейською формою розвитку, дбайливо бережуть українські традиції.

«Для мене особливо зворушливо, що ви почали свій тур не з Києва і не з Полтави, а почали його вздовж лінії зіткнення для того, щоб тим, хто пройшов страшне горнило війни, в тому числі і дітям нагадати як важливо тримати разом Україну, як важливо берегти українців», - сказав Петро Порошенко.

Він зауважив: «Хоча й приймали по-різному, це лише підтверджує те, наскільки зараз, в тому числі і такі ініціативи потрібні. Спасибі вам велике, що ви поїхали саме туди».

Президент також зазначив, що йому подобається девіз Української академії лідерства «Творимо себе – творимо Україну». «Це мають зараз почути всі українці», - зазначив він.

Петро Порошенко подякував за виступ та подарував учасникам Вертепу солодощі.

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Зустріч Президента зі студентами Української академії лідерства – учасниками Вертепу

19 січня 2019 року - 15:22
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