Дякую кожному з вас за те, що ви є ентузіастами нової української школи – Президент зустрівся з учасниками Конференції освітян на Київщині

Президент Петро Порошенко на Київщині зустрівся з учасниками Конференції освітян області та подякував їм за ентузіазм та підтримку у проведенні освітньої реформи. «Ми й нову українську школу будуємо, і мир захищаємо, і соціально захищаємо людей, вчителів. І це перший пріоритет тих зусиль, які має робити держава», - звернувся Глава держави до освітян.

Президент особливо наголосив наважливості «навчити дітей навчатися». «Нам вкрай важливо, щоб українська нація була освіченою. Нам вкрай важливо, щоб українські діти по закінченні школи мали ті основи, яких буде потребувати нове життя. Я впевнений в тому, що вже у школі ми маємо більше уваги приділяти IT-дисциплінам, і тому ми домовилися, що значно посилимо комп'ютерне оснащення шкіл. Не буде більше шкіл без інтернету, бо повернення у «совок» нам точно не потрібне. І ми маємо зробити все, щоб престиж його величності вчителя був вищим», - наголосив Президент.

Глава держави особливо подякував освітянам за підтримку у розробці та прийнятті нового закону про освіту. «Я хочу подякувати всім, хто долучився до реалізації та імплементації закону «Про освіту», - сказав він.

Важливим напрямком розвитку сучасної школи Петро Порошенко назвав і запровадження інклюзії у закладах освіти. «Чотири роки тому я не знав, що означає слово «інклюзія». Не знав, допоки ви не об'єдналися і до своєї команди не залучили мою дружину. І з того часу я з цим словом лягаю спати і прокидаюся. Подивіться, які зміни відбулися: сотні тисяч дітей вирвалися з чотирьох стін і інтегруватися абсолютно європейським шляхом до суспільства», - сказав Глава держави.

«Ми зробили сотні тисяч дітей щасливими. А ще – мільйони їх батьків», - констатував він.

Президент зазначив, що також з'явилася величезна кількість безбар’єрних шкіл, нові технології тощо. «І здається, що нічого не змінюється, але, друзі мої – це не так. Україна змінилася рішуче і остаточно. Єдине, що нам треба – це забезпечити нашу єдність. Щоб ніякі популісти, щоб жоден з тих, що вішають локшину на вуха, щоб жоден з тих, що збираються ціну на газ в чотири рази скинути або мир на умовах капітуляції з Росією заключити – щоб ніхто не зупинив наш об'єднаний розвиток», - підкреслив Петро Порошенко.

Президент також подякував тим, хто будує школи, зауваживши, що це стало можливим завдяки децентралізації. Він зазначив, що завдяки системі електронних закупівель, наприклад будівництво нового Бориспільського академічного ліцею стало більше, ніж у два рази дешевшим.

«Я дякую кожному з вас за ту підтримку, яку ви надаєте мені особисто, виховуючи, перетворюючи і змінюючи українську освіту. Я дякую кожному з вас за те, що ви є ентузіастами нової української школи. Перш за все хочу вам подякувати за щасливі очі українських дітей», - сказав Петро Порошенко, зазначивши, що про нову українську школу отримує лише позитивні відгуки.

Один із учасників конференції подякував Президенту за увагу до освітньої галузі, а також попросив Петра Порошенка переказати слова подяки дружині Марині за ті новації, впровадженню яких у освіті вона сприяє.

«Дякуємо вам за те, що у нас була надія, потім з'явилася віра, а зараз є впевненість, що ми йдемо вперед і дійдемо до кінцевої мети. Дякуємо, що у нас з'явилася свобода дій, у директорів закладів – кадрова, фінансова, академічна. Дякуємо за те, що законодавчий процес йде в потрібному нам руслі», - зазначив освітянин та додав: «Перекажіть вітання Марині Анатоліївна за те, що вона робить. У нас більше сорока опорних закладів, і в кожному з них є інклюзія. Це теж та справа, без якої сьогодні не можна».