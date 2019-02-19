Дякую за ці п’ять років єдності українців світу – Президент на зустрічі з українською громадою США

Президент Петро Порошенко відзначає важливу роль української громади США у зміцнені міжнародної підтримки України. Про це Глава держави сказав під час участі у церемонії вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, спільної молитви та спілкування з громадою у Свято-Андріївському Соборі УПЦ США.

Глава держави відзначив, що Україна нарешті має свою незалежну церкву, на створення якої чекала багато століть. Він подякував Вселенському Патріарху Варфоломію, предстоятелям українських церков, патріаршим екзархам, дякуючи зусиллям яких відбулася ця історична подія. «Як тішаться з цього українці всього світу», - зауважив Президент.

За словами Петра Порошенка, сьогодні Україна об’єднана. «Незважаючи на всі спроби Путіна розколоти нас, підірвати стабільність зсередини, дестабілізувати, розповсюджувати брехню, посіяти ненависть у серцях українців… Саме тому українці зараз сильні, саме тому нас підтримує весь світ», - додав він.

Президент зауважив, що сьогоднішній день розпочав із зустрічі з Головою Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй та мав високу честь від імені України виступити в дебатах щодо ситуації на окупованих територіях.

«В залі Організації Об’єднаних Націй окупант – називається окупантом, агресор – агресором, захоплені території – територіями, окупованими агресором. Це результат роботи світової солідарності з Україною», - наголосив Президент.

Глава держави підкреслив: «Чому це стало можливим? Дякуючи українській громаді. Бо ніхто не може зупинити українців, які боронять свою землю, які боронять свою віру, які боронять свою державу, які боронять свій народ».

Він особливо відзначив важливість зустрічі з українською громадою Сполучених Штатів. «Я хочу подякувати всім за спільну молитву. Я хочу подякувати за ці п’ять років єдності українців світу. Я хочу подякувати за тверде бажання продовжувати роботу», - додав Президент.

Водночас Петро Порошенко додав, що не треба вважати, що перемога у нас уже в руках. «У нас попереду багато роботи. І нам треба тримати цю єдність. Для цих дітей. Це молоді українці. Я наголошую – ці діти люблять Україну, і коли вони виростуть Україна буде членом Європейського Союзу, буде членом НАТО».

Він підкреслив, що потрібно дуже любити Україну і важко працювати для того, щоб наша країна була краще. «Я переконаний, що ми точно переможемо, бо правда з Україною. Господь Бог з Україною. І Господь чує наші молитви, незважаючи на те, що посилає нам дуже важкі випробування. Але нарешті після сотень років випробувань Господь посилає нам перемогу. Ми зупинили російського агресора, ми створили українську церкву, ми увійшли до світового православ’я. Ми будуємо і змінюємо нашу державу», - зазначив Петро Порошенко.