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Привітання з Різдвом Христовим
Привітання з Різдвом Христовим

7 січня 2019 року - 11:18

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Генеральному директору — художньому керівнику Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені П.Вірського, Герою України М.М.Вантуху

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Робоча поїздка Президента до Житомирської області
Робоча поїздка Президента до Житомирської області

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Генеральному директору — художньому керівнику Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені П.Вірського, Герою України М.М.Вантуху

18 січня 2019 року - 09:00

Дорогий Мирославе Михайловичу!

Сердечно вітаю Вас, видатного діяча національної культури, подвижника хореографічного мистецтва, з нагоди славетного ювілею — 80-річчя від дня народження.

Прийміть слова вдячності за Ваш плідний творчий доробок, утвердження сили і краси українського танцю як уособлення нездоланного духу українства. Ваша діяльність сприяла духовному відродженню та формуванню національної ідентичності. Ваша самобутня творчість заряджає оптимізмом, вірою у свій народ та велике майбутнє незалежної України.

Ви багато зробили, щоб українське хореографічне мистецтво посіло гідне місце у світовому культурному просторі.

Висловлюючи подяку за Ваше виняткове творче горіння, бажаю Вам міцного здоров’я та довголіття.

Многії і благії літа!

З повагою

Петро ПОРОШЕНКО

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