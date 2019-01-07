Генеральному директору — художньому керівнику Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені П.Вірського, Герою України М.М.Вантуху

Дорогий Мирославе Михайловичу!

Сердечно вітаю Вас, видатного діяча національної культури, подвижника хореографічного мистецтва, з нагоди славетного ювілею — 80-річчя від дня народження.

Прийміть слова вдячності за Ваш плідний творчий доробок, утвердження сили і краси українського танцю як уособлення нездоланного духу українства. Ваша діяльність сприяла духовному відродженню та формуванню національної ідентичності. Ваша самобутня творчість заряджає оптимізмом, вірою у свій народ та велике майбутнє незалежної України.

Ви багато зробили, щоб українське хореографічне мистецтво посіло гідне місце у світовому культурному просторі.

Висловлюючи подяку за Ваше виняткове творче горіння, бажаю Вам міцного здоров’я та довголіття.

Многії і благії літа!

З повагою

Петро ПОРОШЕНКО