Генпрокуратура порушила справу у зв’язку з терактом у Керчі – Президент

Прокуратура Автономної республіки Крим порушила кримінальне провадження за статтею теракт через події, що сталися у коледжі в окупованій Керчі. Про це Президент Петро Порошенко повідомив під час зустрічі з українською делегацією в Парламентській асамблеї Ради Європи.

«Сьогодні в Керчі трапилося жахливе вбивство. Мені прокуратура доповіла, що порушена кримінальна справа», - сказав Глава держави, зазначивши, що у полі зору розслідування особистість потенційного вбивці та жахливі наслідки його дій.

Президент акцентував на тому, що розслідування таких справ є важливим для України, адже Крим є українською територією і українці, що живуть в окупації на півострові – громадяни нашої держави.

«Чому для нас це так важливо? Тому, що це є українські громадяни. І звичайно, що коли гинуть українські громадяни, де б це не відбувалося – це трагедія» сказав Петро Порошенко. Президент висловив співчуття українцям, які втратили дітей та близьких.