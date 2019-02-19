Герої Майдану і українські воїни, захищаючи Україну, боронять східні рубежі Європи – Президент

Президент Петро Порошенко наголошує, що герої Революції Гідності, українські військовослужбовці, які захищали і продовжують захищати Україну від російської агресії, боронять також і безпеку всієї Європи.

«Герої Майдану, українські воїни, всі патріоти, захищаючи Україну, я хочу на цьому окремо наголосити – боронили і боронять східні рубежі Європи від навали, яка загрожує знищенням свободи, знищенням демократії, знищенням верховенства права і знищенням, врешті-решт поваги до людської гідності», - наголосив Глава держави під час виступу на спеціальному засіданні Верховної Ради у зв’язку з п’ятою річницею з початку збройної агресії Російської Федерації проти України.

Петро Порошенко підкреслив, що війну проти України Москва розпочала тому, що в Києві, на європейському Майдані Незалежності, програла цивілізаційну битву за нашу державу. «Той бліцкриг, на який розраховувала Москва, захлинувся. Ті плани розшматувати і розірвати, і знищити врешті-решт нашу державу – не вдалися», - зазначив він.

Водночас Глава держави підкреслив, що за свій європейський вибір українці заплатили надто дорого – життям своїх співвітчизників. «Хочу нагадати і наголосити – за це було заплачено дуже високу ціну», - сказав він.

«Палаючий Майдан. Перші загиблі. Очікування нового штурму. Рівно п’ять років тому, 19 лютого, після 18-го – після трагедії прямо тут на площі Конституції, в Маріїнському парку перші розстріляні, і 19 лютого ніхто з нас не знав, що буде завтра. Але всі, підкреслюю – всі, хто був на Майдані, готові були стояти до кінця», - додав Президент і нагадав, що на «завтра», 20 лютого, стався масовий розстріл Небесної Сотні та почалася російська агресія.

«Вбивство Героїв Небесної Сотні стало початком кривавої війни, яку Росія розв’язала проти України», - констатував Глава держави, нагадавши, що саме дату 20 лютого Кремль «надряпав на медальках, які роздали російським окупантам і колаборантам, що захоплювали Крим».