Глава Адміністрації Президента України провів телефонну розмову зі своїм казахським колегою та прийняв Посла Казахстану в Україні

Глава Адміністрації Президента України Ігор Райнін провів телефонну розмову з керівником Адміністрації Президента Республіки Казахстан Асетом Ісекешевим та прийняв Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Казахастан в Україні Самата Ордабаєва.

Сторони обговорили питання активізації торговельно-економічного співробітництва між Україною та Казахстаном.

Під час розмови відзначалася важливість проведення чергового засідання спільної Міждержавної українсько-казахстанської комісії з економічного співробітництва.

Сторони обмінялися думками щодо подальшої координації спільних дій в міжнародних організаціях, зокрема в Організації Об’єднаних націй та ОБСЄ.

Ігор Райнін та Самат Ордабаєв також обговорили необхідність подальшого розвитку політичних контактів, в тому числі й на найвищому рівні.