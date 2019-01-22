Глава держав: Інвестори від України чекають збереження досягнень у реформах та їх продовження

Зокрема, Глава держави нагадав, що лише вчора на засіданні Національної інвестиційної ради було оголошено про створення фонду для інвестування в Україну на 200 млн доларів, які спрямуються в малий та середній бізнес, та укладено угоду щодо відновлюваної енергетики. «Це робиться для того, щоб зміцнити енергетичну незалежність нашої держави», - додав Президент.

«Чого вони (інвестори – ред.) сьогодні чекають від України? Це правильне питання. Бо вони чекають відсутності реваншу. Вони чекають, щоб ті досягнення, які були здобуті щодо покращення інвестиційного клімату, які дозволили нам перейти від 153, 112 до 71 місця (в рейтингу Doing business - ред.), щоб цей шлях був обов’язково збережений. Щоб не було відкату в реформах, не було реваншу. Це те, що вони чекають. І, безумовно, ми будемо робити все можливе для того, щоб захистити український бізнес, продовжити створення незалежних судів, продовжувати створення незалежної антикорупційної інфраструктури», - наголосив Петро Порошенко.

За словами Президента, інвестори відзначають, що не чекали, що зміни будуть відбуватися так швидко. «Хочу подякувати кожному з них. Подякувати за віру в Україну, за кожний долар інвестицій, які створюють робочі місця і бюджетні надходження, які підтримують Україну», - сказав Глава держави.