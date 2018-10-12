Глава держави: Автокефалія церкви – це найвагоміша подія подібна до українського прагнення вступу до Євросоюзу та НАТО

Президент Петро Порошенко наголосив, що питання Томосу та автокефалії української православної церкви виходить далеко за межі церковного життя – це питання української національної безпеки та державності.

«Ніхто не зупинить український народ. І ні в кого ми не будемо питати дозволу, бо вирішувати має Україна і її народ, який бореться за волю, за свободу, за майбутнє. Автокефалія – це найвагоміша подія з того ж ряду, що й наше прагнення до вступу до Євросоюзу та НАТО, Угода про асоціацію, безвізовий режим з Європейським Союзом, вихід із СНД, відмова від оманливого Договору про «дружбу» з Росією тощо», - сказав Президент під час участі у молитовному заході за Україну. Він наголосив, що все це є основою українського власного шляху розвитку, розвитку держави Україна і української нації.

«Це – питання всієї світової геополітики. І якщо це не так, то поясніть мені, а чому рішення Вселенського Патріарха позавчора обговорювалося на раді безпеки Російської Федерації під головуванням Путіна? Чи не тому, що в житті, як у тій російській казці: Кощій точно знає де та голка, в якому яйці, в якій скрині і під яким дубом!», - додав Глава держави.

«Реакція Москви на дії Києва та Фанару свідчить про те, що ми на правильному шляху», - наголосив Петро Порошенко.

Глава держави підкреслив, що автокефалія є частиною державницької проєвропейської та проукраїнської стратегії, яку влада послідовно втілює в життя останні 4,5 роки і буде продовжена й надалі.