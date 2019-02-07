Глава держави: Гарантувати мир і свободу Україні, як і всім сусідам Росії, може лише членство в НАТО і ЄС

«Що ж може бути для нас, сучасних українців, гарантією не повторення трагічних сторінок історії? Гарантує це нам лише державна незалежність України, яка спирається на потужну армію. ЗСУ – найкращий і єдиний гарант державної незалежності нашої держави… Ми спираємось на нашу армію, на ефективну економіку. І дуже важливо – ми спираємось на єдність українського народу», - сказав Президент Петро Порошенко на урочистому зібранні, присвяченому Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 30-ї річниці виведення військ з Республіки Афганістан.

Глава держави підкреслив, що попри війну і економічну блокаду, попри анексію Криму і окупацію частини Донбасу спільними зусиллями і єдністю вдалося зберегти свободу і незалежність України, зруйнувати російський сценарій розшматування України. За словами Президента, відроджена армія, відновлене економічне зростання, Угода про асоціацію і зона вільної торгівлі з ЄС, безвіз, зміцнення української ідентичності, Томос – це результат великих зусиль українського народу, в тому числі і ветеранів-афганців.

«Ми з вами знаємо – гарантувати мир і свободу нам, як і всім сусідам Росії, може лише членство в потужному оборонному об’єднанні, в НАТО, і членство в Євросоюзі, яке забезпечить потужний розвиток демократії і верховенства права, економіки і стандартів життя України», - наголосив Петро Порошенко. Президент подякував депутатам Верховної Ради, які тиждень тому підтримали його ініціативу і проголосували за обов’язковість вступу України до ЄС та Північноатлантичного альянсу. За словами Глави держави, наступного тижня у ВР він планує підписати цей документ.

«Найгірші випробування залишились позаду. Тепер настав час, коли успіхи нашої стратегії кожен українець має відчути на власній кишені. Відновлення економічного зростання відкриває можливості для перетворення України на регіонального лідера, на державу успішних, заможних і щасливих людей», - підкреслив Петро Порошенко. Президент додав, що Україна здійснить найамбітніші плани, бо має, в тому числі приклад єдності бойового братерства, мужності і чесного виконання свого обов’язку ветеранів-афганців.