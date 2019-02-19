Глава держави: Кремль приречений на поразку

Президент Петро Порошенко переконаний, що Російська Федерація програє війну, яку розпочала проти України. «Поза всяким сумнівом, у цій війні, я хочу твердо сказати – Кремль приречений на поразку. Наголошую, що за п’ять років він не зміг добитися в Україні жодної із поставлених цілей, і тактично, друзі, ми вже виграли», - заявив Глава держави під час виступу на спеціальному засіданні Верховної Ради у зв’язку з п’ятою річницею з початку збройної агресії Росії проти України.

«Коли доб’ємося стратегічної і остаточної перемоги? Відповідь на це питання залежить від нашої єдності», - додав Петро Порошенко.

Президент висловив думку, що Росія розпочала війну проти України не лише для захоплення нашої держави. «Для чого це було зроблено? Сьогодні всі чітко розуміють – для відновлення імперії, для перегляду кордонів і врешті-решт для знищення всієї системи трансатлантичної безпеки Європи і світу. Для знищення повоєнної системи безпеки, яка базувалася на Раді Безпеки Організації Об’єднаних Націй і єдності всіх п’яти постійних членів Ради Безпеки. Вона не може працювати, коли один із постійних членів Ради Безпеки ООН є країною-агресором. І система колективної безпеки була зруйнована», – сказав він.

«Анексія Криму, окупація частини Донбасу стали прелюдією гібридної війни Москви не тільки проти України. Пан Президент (Президент Європейської Ради Дональд Туск – ред.) сьогодні абсолютно правильно зазначив – гібридної війни Москви проти Європейського Союзу, проти, в тому числі Польщі; проти Сполучених Штатів, проти НАТО, проти країн Балтії та врешті-решт проти усього демократичного і цивілізованого світу», - додав Глава держави.

«І зараз Путін прекрасно розуміє, що втрата України означає крах його планів відновити імперію і повернути Росії статус наддержави. Економічно вони це зробити не можуть, бо за економікою їх економіка виходить далеко за межі ефективних країн», - також зауважив Петро Порошенко.

Саме тому ставки у цій війні зараз надвисокі, підкреслив Президент. «Наголошую – вже не тільки і не стільки України. Мрія Путіна – вже не розділена Україна, а розділена Європа. Мрія Путіна – Європа, яка зреклася своїх цінностей. Мрія Путіна – ослаблена Європа, якій він диктує умови. Мрія Путіна – це пояс залежних держав-сателітів, чий суверенітет є суто номінальним. І приклади цих країн нам дуже добре відомі», - зазначив він.

За словами Петра Порошенка, світ об’єднався у підтримці України у її боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність, підтримці прагнень нашої держави інтеграції до ЄС і НАТО. «Треба дуже добре прочитати і вивчити уроки сторічної давнини 1918-1921 років. Перемога в цій війні залежить від нашої з вами рішучості. А також від єдності і рішучості нашої міжнародної коаліції, яка була створена нами на підтримку України за допомогою наших друзів», - сказав Глава держави.