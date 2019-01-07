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Глава держави: Маємо зробити Україну енергонезалежною за наступні п’ять років

15 січня 2019 року - 17:00

Глава держави: Маємо зробити Україну енергонезалежною за наступні п’ять років

Президент Петро Порошенко під час зустрічі з представниками бізнесу та громадськості Ківерцівського району Волинської області звернув увагу на програму, спрямовану на підвищення енергоефективності.

Глава держави зауважив, що в 2017 році Україна спожила 14 млрд м3 імпортного газу. За його словами, до цього показники споживання газу досягали позначок і 22 млрд м3, і 30 млрд м3. «14 млрд м3 – це реальна робота, яка була проведена. В 2018 році знаєте скільки ми спожили? 10 млрд м3», - розповів він.

«Моя мета за наступні п’ять років Україну зробити енергонезалежною. Ми маємо свої потреби задовольняти своїм газом. Треба припинити, щоб хтось крав цей газ, а потім списував це на державний борг», - підкреслив Президент.

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