Глава держави: Мета Росії – обнулити Мінські домовленості. Закликаю міжнародних партнерів посилити режим санкцій

Глава держави наголосив: «Незаконна видача паспортів РФ за так званим південно-осетинським та придністровським сценаріями - це спроба виправдати та легітимізувати військову присутність Росії на окупованій частині українського Донбасу».

Президент закликав міжнародних партнерів «не допустити найгіршого сценарію, жорстко засудити деструктивні та злочинні дії російської влади, а також посилити режим міжнародних санкцій».

У цьому зв’язку Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ негайно ініціювати обговорення цього питання в рамках Ради Безпеки ООН, а також в інших міжнародних форматах, зокрема в ОБСЄ та ЄС.