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Глава держави: Мета Росії – обнулити Мінські домовленості. Закликаю міжнародних партнерів посилити режим санкцій

24 квітня 2019 року - 18:33

Глава держави: Мета Росії – обнулити Мінські домовленості. Закликаю міжнародних партнерів посилити режим санкцій

«Мета Росії очевидна – обнулити Мінські домовленості, де чітко прописані її зобов’язання: припинити обстріли, вивести свої війська і озброєння, звільнити українських заручників, повернути Україні контроль над її державним кордоном. Разом з Мінськими зобов’язаннями Москва розраховує позбутися санкцій», - заявив  Президент України Петро Порошенко.

Глава держави наголосив: «Незаконна видача паспортів РФ за так званим південно-осетинським та придністровським сценаріями - це спроба виправдати та легітимізувати військову присутність Росії на окупованій частині українського Донбасу».

Президент закликав міжнародних партнерів «не допустити найгіршого сценарію, жорстко засудити деструктивні та злочинні дії російської влади, а також посилити режим міжнародних санкцій».

У цьому зв’язку Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ негайно ініціювати обговорення цього питання в рамках Ради Безпеки ООН, а також в інших міжнародних форматах, зокрема в ОБСЄ та ЄС.

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