Глава держави: Мир – це повне відновлення територіальної цілісності України і беззаперечне визнання Москвою нашого права йти своїм шляхом

Президент Петро Порошенко під час виступу на Форумі «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом» наголосив, що Україні потрібен мир. Однак, мир цей означає повне відновлення територіальної цілісності України. Глава держави підкреслив, що продовжуватиме політико-дипломатичні зусилля із відновлення суверенітету і територіальної цілісності із забезпеченням єдності проукраїнської коаліції та використанням інструменту санкцій проти Росії.

«Звичайно, нам потрібен мир з Росією. Холодний, але мир. Люди втомилися від війни. І на цій болісній емоції невтомно грає російська пропаганда, не лише вона, а й її підбріхувачі в Україні. Природно, що тема війни і миру – одна із головних на виборах, бо народ обиратиме не просто Президента, а й Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України», - сказав Глава держави.

Петро Порошенко зауважив: «Дуже уважно стежу за різними пропозиціями. Верзуть часом таке, ніби ми тут бавимося в олов’яних солдатиків, а не захищаємо країну у війні з другою за потужністю армією світу. Пропонують записати побажання Путіна у блокнот, а потім цей блокнот винести на референдум. Або пропонують стати перед Путіним на коліна, чи в якусь іншу позу».

«Ще раз повторюю. Ворог прийшов не по Крим до нас. Ворог прийшов не по Донбас до нас. Ворог прийшов по всю Україну, щоб повернути утікачку до тюрми народів, як влучно назвав Російську імперію ще двісті років тому французький мандрівник де Кюстін», - підкреслив Президент.

«Мир – це повне відновлення територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України і нічого іншого. Мир – це беззаперечне визнання Москвою нашого права йти своїм шляхом. Ми маємо зробити все, щоб ніколи більше Україна не мусила питати в Москви куди нам іди. Це право виключно українського народу. І цей шлях називається – геть від Москви», - наголосив Петро Порошенко.

«Ми продовжимо лінію на відновлення територіальної цілісності України політико-дипломатичним шляхом, забезпечуючи єдність проукраїнської коаліції в світі в Євросоюзі, використовуючи інструмент санкцій та механізм міжнародної місії ООН на всій території окупованого Донбасу», - також зазначив Глава держави.