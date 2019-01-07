Глава держави: Мир з урахуванням національних інтересів України – це перемога, повернення нашої території, звільнення бранців Кремля і вихід на наші кордони

Мир з урахуванням національних інтересів України – це перемога, повернення української території та повернення українських бранців Кремля додому, вихід на наші кордони. Про це сказав Президент Петро Порошенко під час відвідування новозбудованого Бориспільського академічного ліцею.

Президент особливо підкреслив важливість об’єднання зусиль для одержання перемоги. «Ми дуже хочемо миру і зараз перед виборами нам знову всі обіцяють, що вони принесуть мир. Я хочу наголосити, що вони можуть принести лише поразку і капітуляцію. Бо поразка, капітуляція і здача України – є мир на умовах Росії», - наголоси Петро Порошенко.

«Перемога, повернення української території, повернення українських хлопців додому, вихід на наші кордони – це є мир з урахуванням національних інтересів України», - наголосив Глава держави.

Президент додав: «Інакше всі жертви, які заплатила Україна – були дарма. Отже, ми молимося і Господь пошле нам мир. Ми молимося і я сподіваюся, що на початку лютого Верховна Рада проголосує остаточно зміни до Конституції щодо ЄС і НАТО».

Він зауважив, що всі прогнози про те, що нічого в нас не вийде з укладенням Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, отриманням безвізового режиму не справдилися. «Зараз я вніс до Парламенту проект змін до Конституції, де є обов’язковим для кожної гілки влади – для Парламенту, Уряду з Президентом зробити все для, того щоб Україна стала членом НАТО і членом Європейського Союзу», - нагадав Президент.

«Нам знову кажуть, що це не вийде, що у нас нічого не вийде. А я стверджую – коли ми об’єдналися, ми подолаємо цю зневіру... Нам казали, що не буде Томосу – він є, нам казали, що не буде безвізу – він є, нам казали, що ми не створимо армію – вона є. Нам казали, що ми не захистимо нашу українську землю – ми її захистили. І так само ми доб’ємося того, щоб Україна стала повноправним членом НАТО і Європейського Союзу», - наголосив Петро Порошенко.

Він вкотре наголосив, що Північноатлантичний альянс забезпечить нову якість не лише в системі оборони і безпеки держави – оборони кордонів, посилення Збройних Сил, навчання військовослужбовців, отримання найновішого озброєння. НАТО – це і система безпеки на вулицях міст і сіл – це коли людина може вільно вийти на вулицю і бути переконаною у своїй безпеці. «Це і є стандарти країн-членів НАТО. І ми впевнено рухаємося до того, щоб Україна відповідала цим критеріям. І отримаємо допомогу від країн членів НАТО», - додав Президент.

За його словами, Україна за три роки налагодила ефективну співпрацю з країнами Альянсу у напрямку отримання озброєння. Він нагадав, як Сполучені Штати Америки, зокрема надали Україні протитанкові комплекси «Джавелін». «Що трапилось після того, як ми отримали «Джавеліни»? Дуже просто – російські танкісти відмовлялися сідати в танки і виїжджати на лінію зіткнення. І за статистикою ми більше не маємо танкових обстрілів. І це (факт отримання «Джавелінів» - ред.) зберегло життя сотням українських воїнів, сотням українських героїв», - додав Президент.

Він також зазначив, що під час візиту до Стамбулу, де підписувався та вручався Томос про автокефалію Православної Церкви України, було підписано документи про постачання Україні ударних безпілотних літальних апаратів, які також «на достатній відстані знищують танки, бронетехніку, а якщо треба і надводні кораблі противника».

«Нехай не ходять до нас. Ми ні на кого не нападаємо, але українська армія вже інша. І це формат нашої співпраці з НАТО», - сказав Президент.

Глава держави підкреслив, що і вступ України до Євросоюзу забезпечить підвищення стандартів життя наших громадян: «ЄС – це про рівень життя. Це про те, щоб українські працівники і українські пенсіонери жили заможно».

Президент підкреслив, що саме для цього і відбуваються економічні реформи, які вже приносять результати, дозволяючи збільшити мінімальну заробітну плату і відповідно збільшити надходження до Пенсійного фонду та підвищити пенсії.