Глава держави: Миротворці під егідою ООН можуть стати вирішальним фактором для налагодження миру на Донбасі

Російська Федерація спотворила саму ідею і цілі миротворчої операції в Україні. Я залишаюсь твердим прихильником того, що багатонаціональна миротворча операція під егідою ООН з чіткою метою припинення російської агресії та відновлення суверенітету та територіальної цілісності України може стати вирішальним фактором для налагодження миру на Донбасі.. Про це Президент Петро Порошенко заявив на дебатах Генеральної Асамблеї ООН з питання: “Ситуація на тимчасово окупованих територіях України”.

Глава держави зауважив, що у 2015 році звернувся з проханням розмістити на території України миротворчу місію ООН, однак Росія заблокувала цю ініціативу і відкинула можливість повноцінного залучення ООН до врегулювання конфлікту.

«Ми готові до конструктивного обговорення цієї ініціативи. І технічна оціночна місія, яку Генеральний секретар ООН міг би направити на Донбас для розробки відповідних варіантів, безумовно, допомогла б цьому обговоренню», - підкреслив Президент. Глава держави наголосив, що для України принциповим є те, що будь-яке рішення про створення миротворчої операції на Донбасі має поширювати її мандат на всю окуповану територію, включаючи кордон, і передбачати виведення російських військ та їхньої зброї з української території, а також розпуск усіх незаконних органів та структур.

«Важливо також, щоб будь-яка миротворча операція базувалася на ключових миротворчих принципах ООН - насамперед, вона має бути безсторонньою, неупередженою і нейтральною. Хочу запевнити, що така місія не суперечить Мінським домовленостям, як це намагається представити Росія. Натомість, це б сильно допомогло у тому, щоб примусити Росію добросовісно виконати Мінські домовленості», - зауважив він.

Президент підкреслив, що Україна завжди демонструвала добру волю та реальні кроки у їх виконанні, однак у відповідь – триваюча агресія. «Бо Росія взагалі не зацікавлена у врегулюванні конфлікту. Їй байдужі і Донбас, і Крим! Їй потрібна вся Україна для відновлення другої версії Радянського Союзу! Український народ не збирається відмовлятися від своєї здобутої дорогою ціною незалежності і ставати на коліна перед агресором», - наголосив Глава держави.

Президент підкреслив, що російська агресія закінчиться, як тільки кремлівське керівництво вирішить її зупинити і вивести свої війська з території України та повернути контроль над українсько-російським державним кордоном тим, кому він належить. «Хочу нагадати всім: коли ви закликаєте Росію припинити боротьбу, ви закликаєте до завершення війни, а коли ви закликаєте Україну припинити захищати себе, ви закликаєте Україну відмовитися від суверенітету», - додав він.

Президент наголосив, що альтернативи мирному врегулюванню цього міжнародного конфлікту немає. Глава держави підтвердив відданість України багатосторонності та міжнародному праву. «Кремлівська агресія проти нас мала протилежний ефект. Замість того, щоб підкоритися Росії, ми кинули їй виклик. Замість того, щоб відмовитися від нашої європейської мрії, ми прискорили свій шлях до неї. Замість того, щоб схилити наші голови, ми підняли їх високо, і сказали Путіну: ви не розіб'єте нас!», - підкреслив він.

Президент закликав Росію «як сторону конфлікту виконати свої зобов'язання за Мінськими домовленостями і прошу цю Асамблею підтримати України, стати поряд у протидії імперським амбіціям Кремля». «Тільки разом ми можемо примусити Росію – державу-окупанта та агресора – прийняти свою відповідальність і припинити свої агресивні дії. І ми вважаємо, що ООН має відігравати важливу роль у цьому. Звуження ролі Організації Об'єднаних Націй лише до гуманітарної діяльності або моніторингу прав людини в Україні є недостатнім», - сказав він.

Глава держави наголосив, що в 2018 році, коли Генеральний секретар Антоніу Гутерріш включив питання розв’язання російсько-українського конфлікту до своїх пріоритетів, українці відчули надію. «На жаль, серйозних зрушень так і не відбулося. Але їх необхідно досягти. Конче необхідно. Заради Решата Аметова, Володимира Рибака, Юрія Поправка. Заради тисяч інших жертв цієї жорстокої, потворної, непотрібної війни. Заради мирних людей, солдатів, сімей. Заради тих, хто так і не повернувся. Заради тих, хто провів безсонні ночі, оплакуючи їх. Заради усього світу. Заради миру та честі усього людства», - резюмував Президент.