Глава держави: Монетизація субсидій і індексація пенсій – наша відповідь на фронті боротьби з бідністю

Президент Петро Порошенко під час виступу на Раді регіонального розвитку Київщини наголосив, що монетизація субсидій і індексація пенсій є початком ефективних кроків у боротьбі з бідністю.

«Зараз, коли ми подолали економічні наслідки російської агресії, коли відновлюється зростання і з’являються реальні можливості вирішення соціальних проблем, ми відкриваємо другий фронт. Перший фронт всім зрозумілий – Україна робить надзусилля, щоб дати відсіч російському агресору. Але є в нас ворог аж ніяк не менш небезпечний, ніж російська агресія. Знаєте ім’я цього ворога? Це є бідність. І ми сьогодні маємо відкрити фронт боротьби з бідністю», - наголосив Президент.

«Чому саме сьогодні? Чому не раніше? Бо чотири роки ми проводили реформи, щоб створити економічний фундамент держави», - підкреслив Глава держави. Він нагадав, що вдалося забезпечити високі надходження і формування золотовалютних резервів держави, стабілізувати національну валюту, банківську систему, уповільнити інфляцію, скоротити бюджетний дефіцит. «І як наслідок сьогодні почали надходити ресурси, які дозволяють нам починати ефективні кроки по боротьбі з бідністю», - підкреслив Петро Порошенко.

Президент нагадав, що було прийнято рішення про монетизацію субсидій, зокрема майже 215 тис. домогосподарств у Київській області отримали субсидії на сплату вартості житлово-комунальних послуг. «В цілому по Україні субсидії наразі отримують 3 мільйони 700 тисяч домогосподарств, наголошую, з яких 70% це пенсіонери», - зауважив Петро Порошенко. Глава держави підкреслив, що вже в березні громадяни отримають на руки живі гроші і самі будуть оплачувати ними комунальні послуги. В середньому субсидія складає 1600 грн. Він додав, що це є довірою до людей.

Президент наголосив, що з 1 березня запроваджується нова практика – автоматична індексація пенсій. «Наголошую, що ще в 2017 році була визначена дата 1 березня 2019 року (з якої почнуть індексацію пенсій – ред.). Пенсії зростуть у понад 8 млн пенсіонерів. Наголошую, мова йде не про одноразову акцію, а про збільшення пенсійних виплат. Віднині така процедура буде автоматично здійснюватися щороку з урахуванням двох факторів: перша – рівень інфляції, друге – зростання середньої заробітної плати в країні», - наголосив Петро Порошенко. За його словами, поточний перерахунок пенсій склав 17% і має складати не менше 100 грн. «Але і 100 грн це не достатньо. Тому на нараді в Пенсійному Фонді я запропонував здійснити і запровадити одноразову виплату допомоги найменш захищеним і забезпеченим пенсіонерам, тим, хто отримує нижче або на рівні мінімальної пенсії», - додав Глава держави.

За словами Президента, це буде здійснюватися за рахунок надходжень від розмитнення автомобілів на європейських номерах. «22 лютого термін (пільгового розмитнення так званих «євроблях» - ред.) завершився. Як ви думаєте скільки коштів надійшло до Пенсійного Фонду і державного бюджету від «євробляхерів»? Не два, не три, не п’ять, не сім, а 13,6 млрд грн надійшло до державного бюджету і Пенсійного фонду. І сьогодні є в нашому розпорядженні, щоб забезпечити ці виплати. Частина пішла на покриття дефіциту, левова частина – піде зараз на одноразову виплату для компенсації індексації 2015-2016 років. Загалом це складає 2410 грн. – отримає кожен пенсіонер з мінімальною виплатою додатково до своєї надбавки. Ця виплата буде здійснюватися двома рівними траншами по 1205 грн. в березні і квітні», - наголосив Глава держави.

«Впевнений, що з року в рік ми випереджаючими темпами – так само як ми робили з мінімальною зарплатою – зараз ми так будемо робити з пенсіями. Це наша відповідь: бойові дії – на фронті, у боротьбі з бідністю – монетизація субсидій, збільшення і індексація пенсій. Зараз ми ретельно обговорюємо ще і підтримку багатодітних родин», - наголосив Президент, додавши, що сьогодні є ініціатива щодо виплати у розмірі прожиткового мінімуму на кожну третю і наступну дитину, що стимулюватиме зростання населення, підтримку родин і боротьбу з бідністю.