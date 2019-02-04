Глава держави: Нам потрібен мир на українських умовах з урахуванням національних інтересів

Президент Петро Порошенко зауважив, що тема миру експлуатується всіма кандидатами на виборах Президента України.

«Абсолютна більшість з них декларують те, що вони знають де мир: ось треба пройти, тут за рогом. Якщо треба, то стати на коліна, попросити, і там мир. Хочу вас розчарувати – там за рогом, особливо коли ви на колінах, стоїть Путін і чекає вас», - наголосив Глава держави в ефірі програми «Свобода слова».

«Кажуть давайте ми в нього (Путіна – ред.) візьмемо, що він хоче, і вийдемо на референдум. Так, візьміть. Він про це чотири роки говорить, якщо ви це не чуєте. Йому не потрібен Крим, йому не потрібен Донбас. Йому потрібна вся Україна – повернення в російське ярмо. Йому потрібна ліквідація нашої церкви. Йому потрібна федералізація України, щоб у Москві вирішували, куди йти Україні, українській державі і народові», - підкреслив Президент.

Глава держави впевнений, що українці як вільний народ ніколи цього не приймуть.

«Нам потрібен мир, як я сказав на форумі, холодний, але мир. Мир на українських умовах, коли російські війська мають піти з нашої землі, коли Україна зможе реалізувати прагнення українського народу на членство в ЄС та НАТО і Україну в цьому прагненні підтримає весь світ», - наголосив Президент.

«Мир на українських умовах з урахуванням українських національних інтересів, включно з інтересами національної безпеки, точно буде. З нами правда, з нами весь світ і з нами Господь», - резюмував Петро Порошенко.