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Глава держави: Не дозволимо Кремлю розпалити релігійну війну всередині України

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Глава держави: Не дозволимо Кремлю розпалити релігійну війну всередині України

Спільна розбудова незалежної єдиної української церкви не може бути підставою для розбрату, протистояння та насильства, заявляє Президент Петро Порошенко Про це Глава держави сказав під час участі у молитовному заході за Україну.

«Спільна розбудова незалежної церкви не може бути підставою для розбрату, для протистояння, для насильства. Я вже казав, як тільки де побачите людей, які закликатимуть взяти силою лавру, монастир чи храм, знайте, то – московська агентура», - зазначив Петро Порошенко.

«І ми не дозволимо Кремлю розпалити релігійну війну всередині нашої держави», - підкреслив Президент.

Глава держави ще раз привітав українців з наближенням автокефалії. «Це – велика перемога боголюбивого українського народу над московськими демонами, перемога добра над злом, світла над темрявою. Три роки тому, два роки тому, і навіть в квітні я казав: нам треба молитися і боротися. І Господь почув наші молитви», - зазначив Президент.

Глава держави наголосив, що Україна зупинила агресора, зберегла державу і побудувала боєздатну армію.

«Ми за ці місяці ще більше переконалися, що Помісна Церква є одним із ключових елементів, запорукою незалежності. Державна мова – запорука єдності. А сильна армія – запорука миру», - сказав Президент.

Глава держави привітав зі святом Покрови Божої матері та з Днем захисника України. «Ці два свята органічно поєднані. Без Божого благословення, без заступництва Благословенної Святої Діви Марії неможливо подолати жодну ворожу навалу та неможливо побудувати міцну українську державу», - резюмував Петро Порошенко.

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Участь Президента у заходах до Дня захисника України

14 жовтня 2018 року - 10:03
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