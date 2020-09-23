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Глава держави підписав закон щодо процедури банкрутства

13 жовтня 2020 року - 11:56

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства» № 686-ІХ, який парламент ухвалив 5 червня 2020 року.

Документ спрямований на усунення недоліків Кодексу України з процедур банкрутства та недопущення відкриття проваджень у справах про банкрутство органів державної влади, органів місцевого самоврядування, бюджетних установ та організацій.

Так, згідно з підписаним законом, провадження у справах про банкрутство боржників – казенних підприємств та бюджетних установ, а також санація таких боржників до відкриття провадження у справі про банкрутство не допускаються.

Також вказаний документ дасть змогу господарським судам здійснювати провадження у справах про банкрутство у встановлені Кодексом процесуальні строки, що стимулює інвестиційну та кредитну сфери економіки.

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