Глава держави подав документи в ЦВК для реєстрації кандидатом на виборах Президента України

Президент Петро Порошенко подав до Центральної виборчої комісії документи для реєстрації кандидатом на виборах Президента України.

«Зараз у 2019 році ще більше відповідальності, відповідальності за долю країни. Сьогодні ми вже розуміємо, що за ці 5 років Україна пройшла шалені випробування», - зауважив Петро Порошенко після подачі документів.

Глава держави наголосив: «Дуже важливо, щоб ті жертви і зусилля, які докладав український народ, їх не змарнували. Щоб ми не зупинилися на півдорозі, і продовжили наші рішучі дії у напрямку реформування країни щодо відповідності критеріям, які необхідні для членства в ЄС і НАТО. Це принципова, наша ключова позиція».

«Ми довели, що ці плани є абсолютно реальними, коли ми здійснювали те, у що багато хто не вірив у 2014 році. Переконаний, що маємо об'єднатися задля досягнення цих цілей», - додав він.