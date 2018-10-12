Глава держави: Політико-дипломатична стратегія – запорука повернення миру на Донбас

Президент Петро Порошенко наголошує, що його стратегією боротьби за мир і деокупацію є звільнення Донбасу політико-дипломатичним шляхом. Глава держави зазначив, що саме таку стратегію підтримують понад 60% українців.

Під час урочистих проводів призовників до лав Збройних Сил України в ході робочої поїздки до Донецької області Петро Порошенко нагадав про результати великого опитування громадської думки, яке провели три дуже поважні та авторитетні компанії. Серед питань, які ставили українцям, було питання якою люди бачать оптимальну стратегію повернення Донбасу. «Бо Донбас треба повернути в Україну, а Україну треба повернути на Донбас», - підкреслив Президент.

«11,5%, це по всій країні, висловлювалися за військовий наступ і повернення Донбасу силою. Природно, найменша кількість прибічників такого сценарію, менше 6% – тут, на сході України. Це зрозуміло чому. Бо фронт тут, поруч, у вісімнадцяти кілометрах. І ви знаєте, що таке днювати й ночувати під прицілом з ризиком потрапити під артилеристський обстріл, або під удари систем залпового вогню. А по ту лінію фронту живуть не лише вороги і найманці. Там - багатомільйонні міські агломерації, в яких мешкають громадяни України, наші співвітчизники», - прокоментував він результати досліджень.

«І думаю, жоден український політик, в тому числі звичайно і я, ніколи не прийме рішення перетворити Донецьк – на Грозний, Луганськ – на Грозний. Це неприйнятно. Це неможливо. І цим ми відрізняємось від росіян», - наголосив Петро Порошенко.

Він додав: «Це Кремль легко винищував мирне населення «ковровим» бомбардуванням. А Україна – не Росія. І ми належимо до іншої цивілізації, де цінують людське життя і не приносять його в жертву імперським амбіціям».

«Це Кремль, під приводом нібито захисту російськомовних в Україні, перетворив на арену бойових дій територію, де саме й проживає більшість російськомовних українців», - також сказав Президент.

За словами Глави держави, згідно з результатами опитування ще 9% вважають, що взагалі не треба нікого і нічого повертати. «Я казав вже раніше, і ще раз повторюю: мир в обмін на території – це абсолютна ілюзія, це самообман, бо не буде ані миру, ані територій. І Путін суне до нас не за Кримом і не за Донбасом. Йому потрібна вся Україна», - підкреслив він.

«Як Президент та Верховний Головнокомандувач ЗСУ поділяю думку більшості громадян, більше 60% відсотків, які висловлюються за політико-дипломатичне врегулювання. Звільнення Донбасу політико-дипломатичним шляхом. Це і є моя стратегія боротьби за мир і деокупацію», - підкреслив Петро Порошенко. Він зауважив, що за цю позицію його критикують з різних сторін: з одного боку – яструби, які не усвідомлюють усіх наслідків військового сценарію; з іншого боку – нападає п’ята колона та капітулянти, які нав’язують Україні смертельно небезпечні російські умови так званого миру, миру в лапках.

«Я сьогодні вже згадував про свою військову службу і можу сказати, що це було на словах у всіх замполітів, коли виступав на політінформації, він тоді російською мовою сказав: «Запомните, солдаты и сержанты, нам, нашей стране нужен мир. Мир. И желательно весь». Ось це російська модель бачення миру», - зауважив Петро Порошенко.

Президент підкреслив, що нині надихає той факт, що 60% людей підтримують політико-дипломатичну стратегію. «Врешті-решт, народ мудрий, і розуміє, яка стратегія правильна. Вона не швидка, потребує часу, нервів і витримки», - зауважив він.

«Політико-дипломатична стратегія – запорука миру у всій Україні, в тому числі і в прифронтовому Маріуполі, на всій Донеччині, у сусідній Луганщині. Нам треба захистити і Маріуполь, Краматорськ, Лисичанськ, і Сєверодонецьк. Захистити не лише від військової агресії, а захистити від гібридної загрози», - також сказав Президент.