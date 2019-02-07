Глава держави: Президента і Парламент України точно обиратиме український народ, а не Путін

Президент Петро Порошенко наголосив на важливості ухвалення змін до Конституції щодо членства України в ЄС та НАТО додавши, що планує завтра у Верховній Раді підписати відповідний закон.

«Це ще один крок, який зробить реформи незворотніми. Закон стане на сторожі обраного нами з вами шляху. Щоправда, у Кремля залишається остання надія. На фронті він знає, що йому перемог не бачити. В українській владі він вже не має ніяких ілюзій і закликає – будь-хто, аби не Порошенко. Не дочекається», - зауважив Глава держави під час зустрічі з творчою інтелігенцією в Івано-Франківському академічному музично-драматичному театрі.

«Надії на зміну влади – Кремль вважає, що в нас повернуться старі часи і хто має бути Президентом України буде вирішувати Путін. Путін не раз заявляв про те, що Росія має свою думку з цього приводу, яку вона буде захищати. Росія намагається втручатися у наші вибори так само, як вона це робила на виборах в європейських країнах і в США. Проте чим ближче до виборів, тим зрозуміліше стає, що Президента і Парламент точно обиратиме не Путін, а вибиратиме український народ. Я сподіваюсь, він дуже розчарує президента країни-агресора», - підкреслив Петро Порошенко.

Президент наголосив, що Україна прагне членства НАТО, бо це є питанням безпеки: «І не лише безпека на фронті, а безпека всередині країни». Петро Порошенко впевнений, що завдяки співпраці стане безпечніше на вулицях, адже стандарти НАТО включають ефективну роботу поліції, Служби безпеки.

Окремо Президент акцентував увагу на цінностях Європейського Союзу – верховенство права, демократія, свобода слова і вільні демократичні вибори, а також рівень життя. «Подивіться, як живуть країни-члени ЄС і подивіться як живуть країни в російській сфері інтересів. Порівняйте як живе окупований Донбас, Придністров’я, Осетія і Абхазія … Ми точно маємо рухатись в ЄС», - наголосив Президент зауваживши, що Україна має стати регіональним лідером вільних, заможних, щасливих людей.