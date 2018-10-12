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Глава держави про нову систему харчування в армії: Надзвичайно приємно чути схвальні відгуки військових

16 жовтня 2018 року - 17:10

Глава держави про нову систему харчування в армії: Надзвичайно приємно чути схвальні відгуки військових

Президент Петро Порошенко під час наради з питань стану реалізації програми будівництва житла для військовослужбовців розповів, що в ході робочої поїздки на Львівщину відвідав Міжнародний центр миротворчості та безпеки, де ознайомився з ходом навчань територіальної оборони. Він додав, що разом з військовослужбовцями пообідав. «Всі мають відмітити якість і ефективність використання нової системи харчування», - наголосив Петро Порошенко.

«З великою приємністю хочу повідомити, що через чотири дні більше 50-ти бригад Збройних Сил України будуть переведені на нову систему харчування», - повідомив Глава держави.

Він запропонував командирам цих бригад, якщо буде можливість, провести день відкритих дверей і запросити для того, щоб мали можливість переконатися як змінилися умови харчування. «Прошу, нехай суспільство прийде і побачить. Це теж дуже яскраві і дуже характерні зміни, які відбуваються у Збройних Силах України», - підкреслив Петро Порошенко.

Президент підкреслив, що було неприйнятним, що з середини 2000-х років система харчування була зруйнована, була розповсюджена корупція і безвідповідальність, коли керівник частини не мав можливість абсолютно ніяким чином вплинути ані на якість, ані на собівартість продуктів. «І солдати залишалися в кращому випадку голодними, в гіршому випадку отруєними», - зауважив він.

«І сьогодні було надзвичайно приємно чути максимально позитивні відгуки про нову систему харчування», - наголосив Петро Порошенко.

За словами Президента, був великий опір і в громадському середовищі через недостатню поінформованість, «і особливо опір організовували ті, «в кого забирали фінансові потоки, бо вони вже звикли на них сидіти».

Глава держави особливо наголосив, що нині зміни відбуваються в усіх сферах функціонування Збройних Сил і щодо матеріального забезпечення, і щодо забезпечення зброєю, і щодо технічного, медичного забезпечення.

 

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Робоча поїздка Президента на Львівщину

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