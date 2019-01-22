Глава держави: Проросійський реванш, популізм і авторитаризм – це загрози європейському вибору України

Президент Петро Порошенко наголошує, що його команда має чим прозвітувати перед суспільством за різними напрямками реформ в державі. «Наш успіх – результат поєднання глибокого розуміння проблем, твердої політичної волі й реальних кроків, а не пустопорожніх обіцянок та істеричних гасел», - зауважив він під час виступу на Форумі «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом».

Водночас Глава держави застеріг від можливого згортання започаткованих та реалізованих змін в державі, а також від небезпеки популістичних гасел окремих політиків. «Загрози проросійського реваншу, популізму і авторитаризму – це загрози різного плану. Але кожна з них рівною мірою несумісна з європейським вектором розвитку України, кожна суперечить європейським політичним стандартам. А відтак, якщо не відвести ці загрози, не зупинити їхніх носіїв – Україна сама впаде у смертоносні обійми Росії», - сказав Петро Порошенко.

«Чи сумнівається хтось з нас, що Росія прагне реваншу? Чи має хто сумнів в її бажанні втрутитися у виборчий процес для того, щоб зробити спробу насадити в Україні проросійську владу, забезпечити таку конфігурацію влади, яка заблокує процес європейської та євроатлантичної інтеграції?», - звернувся Президент до присутніх в залі.

Глава держави наголосив: «Популісти теж наражають країну на серйозну небезпеку. Якщо їх не зупинити і якщо їх, популістів, допустити до влади, всі випробування, які люди пережили протягом останніх років внаслідок війни та економічної агресії з боку Росії, все виявиться марним».

За його словами, своїми безглуздими експериментами популісти штовхають країну до нових політичних та економічних потрясінь. «То що, ми хочемо наздогнати наших успішніших західних сусідів чи, навпаки, скотитися до рівня Венесуели? Саме другий шлях, не до Брюсселя, а до Каракаса, пропонує нам велика кількість кандидатів», - додав він.

«Не так давно хтось із опозиціонерів сказав, ніби бути популістом – це значить служити людям. Ні, бути популістом – це значить брехати людям і дурити людей. І прирікати їх на злидні та страждання. Мадуро це наочно довів у Венесуелі, а деякі політикани хочуть поекспериментувати в Україні», - також сказав він.

Глава держави додав, що окремі кандидати пропонують повернення до авторитаризму. «Хтось говорить про це прямо. А хтось – свою мрію про одноосібну владу камуфлює в екзотичний проект так званої парламентської республіки канцлерського типу. З необмеженими повноваженнями канцлера і по суті однопартійним парламентом. І, до речі, цей небезпечний проект пропонує абсолютно неконституційний спосіб ухвалення нової Конституції в обхід Верховної Ради», - також зауважив він. За його словами, в заявленій ними концепції чомусь зникло Національне антикорупційне бюро, антикорупційні органи.

Водночас Президент зазначив, що найближчим часом завершиться конкурс із формування Вищого антикорупційного суду. «Громадська рада міжнародних експертів разом з Вищою кваліфікаційною комісією суддів відсіяли 42 учасники із 113 розглянутих кандидатур. Серед тих, хто покинув конкурс – судді, які переслідували учасників Майдану, кандидати із сумнівними статками чи етичними порушеннями. Новий суд запрацює вже цього року, і це свідчить, що боротьба з корупцією залишається нашим стратегічним пріоритетом», - наголосив Президент.