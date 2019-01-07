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Глава держави: Реформи роблять Україну інвестиційно привабливою для європейських і світових компаній

10 січня 2019 року - 18:45

Глава держави: Реформи роблять Україну інвестиційно привабливою для європейських і світових компаній

Президент Петро Порошенко наголосив, що відновлення економічного зростання, яке за очікуваннями цього року буде в межах 3,4% і стане рекордним за вісім років, є результатом тих реформ, що проводяться.

«Реформи роблять Україну інвестиційно привабливою, тому ми піднялися зі 153 на 71 сходинку в рейтингу Doing business. І це точно помічають європейські та світові компанії», - зауважив Глава держави під час зустрічі з мешканцями міста Здолбунів та Здолбунівського району на Рівненщині.

Президент розповів, що планує відвідати Давос, де зустрінеться з членами Інвестиційної ради – компаніями, які інвестують в Україну і загальна капіталізація яких складає трильйон доларів. «Вони приїхали для того, щоб задекларувати свою рішучість в продовженні інвестувати в Україну», - додав Петро Порошенко.

Президент нагадав, що Україні вдалося забезпечити ратифікацію і запуск Угоди про асоціацію, а також зони вільної торгівлі, яка вже призвела до того, що більше 42% українського експорту відбувається в країни ЄС. «Це гарна відповідь на те, що Росія оголосила ембарго і закрила всі свої ринки, починаючи з 2013 року для всіх українських виробників. Для чого вона це робила? Для того, щоб задушити Україну економічно і викинути з робочих місць мільйони українців. До речі, в першу чергу на сході нашої держави, вдарити по російськомовним українцям. І лише своєчасна і ефективна переорієнтація на європейський ринок дала нашому експорту і всій економіці абсолютно нові можливості», - сказав він.

Президент впевнений, що експорт до Європейського Союзу «дуже швидко набуде цифри в 50%». «Половина українського експорту буде забезпечувати найбільший ринок світу – ринок ЄС», - додав він.

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