Глава держави: Щорічно кількість дітей в інклюзивних класах зростає, бо нова українська школа пристосована до потреб кожної дитини

Президент Петро Порошенко подякував великій громаді ентузіастів – волонтерів, які долучилися до спільної роботи з Першою леді Мариною Порошенко в питанні інклюзивної освіти.

«Інклюзія – це не лише для дітей з особливими потребами. Інклюзія – це не лише для їхніх родин, батьків. Інклюзія – це для всіх нас, громадян України, для нашої держави. Це характеристика нації на те, чи … складає вона іспит на європейскість. Це одна з тих реформ, які змінюють не окремий сектор економіки чи державного управління. Це частина найважливішої і я мушу сказати і найскладнішої, але водночас найпотрібнішої реформи, бо полягає вона в тому, що ми перетворюємо і змінюємо саме суспільство українське», - наголосив Петро Порошенко під час засідання Всеукраїнської Ради з інклюзивної освіти.

Президент підкреслив, що початок цих змін відбувся під час Революції Гідності: «І одна з характеристик гідності є ставлення до людей з особливими потребами».

Глава держави зауважив, що Україна йде своїм шляхом, який полягає у захисті української держави завдяки інтеграції з ЄС і НАТО. «Цей шлях непростий, але ми його обрали свідомо, він визначений нашою історією. І наголошую, що ніхто і ніщо не змусить нас, в тому числі країна-агресор, із нього звернути. Дозволу йти цим шляхом ми не будемо питати ні в кого, крім українського народу», - сказав Президент.

Глава держави зауважив, що на цьому шляху Україні вдалося досягнути багатьох результатів, і головним рецептом перемог є єдність, «коли ми єдині, для нас немає нічого неможливого».

«Єдність України має багато вимірів. Але вона точно не може відбутися без дуже простої речі – єдності дітей у шкільному класі. Якщо там не має єдності, дуже важко будувати єдність суспільства і держави. Єдність не може відбутися без підтримки вчителями, без підтримки асистентами вчителів дітей з особливими потребами і їхніх батьків. Вона не відбудеться без солідарності громад, бо тема інклюзивної освіти і тема ставлення до дітей з особливими потребами є пріоритетом в діяльності органів місцевого самоврядування», - наголосив Петро Порошенко.

«Ці діти потребують підтримки, потребують створення для них доступного середовища в дитсадках, школах, на вулицях, в транспорті, скрізь. Інклюзія – це важливий індикатор того, як суспільство, як кожен з нас сприймає «інакшість»… Ця система слабких лякає, намагаються обходити проблему і шляхи її вирішення. Хоча навіть не обходити, але змушує відводити очі… А сильних – вона змушує прийняти виклик, змушує зрозуміти, діяти і допомогти», - наголосив Глава держави. Президент розповів, що вперше побачив побудовану модель для людей з особливими потребами в стінах Українського католицького університету.

«Українці – винятково сильний народ. Саме українську силу демонструють наше ставлення і реалізація інклюзивної освіти… Наша готовність створити можливості для всіх свідчить про нашу силу і нашу єдність, примножує і веде до перемог», - зауважив Петро Порошенко.

Президент наголосив, що українці пишаються армією, яку відродили у рекордно короткий строк. «Але хіба не привід для гордості те, що ми за рік створили абсолютно унікальну мережу інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ)?», - зазначив Петро Порошенко. Він додав, що зміни в країні відбуваються попри російську агресію, елементи гібридної війни включно з економічною блокадою.

За словами Президента, в бюджеті закладено достатньо ресурсів для створення і належного обладнання майже 700 ІРЦ, що має повністю задовольнити потребу в таких закладах. «Відбувається адаптація освітнього процесу для задоволення потреб кожного учня, якого тепер батьки мають просто привести в найближчий до місця проживання навчальний заклад і обрати ту форму навчання, яка найповніше відповідає інтересам дитини. На це теж передбачені бюджетні кошти», - розповів Петро Порошенко.

Президент також відзначив активну роботу в цьому процесі місцевих громад і подякував за це: «Децентралізація, яка була ініційована мною і яка була підтримана Урядом… дає величезні можливості для впорядкування життя на своїх територіях і ми бачимо багато прикладів, як відповідально вони ставляться до реалізації заходів з інклюзії – від будівництва і реконструкції шкільного простору до обов’язкового обладнання ресурсних кімнат і медіатек».

Глава держави наголосив, що завдяки спільним скоординованим зусиллям щорічно кількість дітей, що приходять в інклюзивні класи і групи, подвоюється. «Це означає, що ми будуємо по справжньому нову українську школу, де освітній процес буде варіативний, пристосований до потреб кожної окремої дитини. Це значить, що ми йдемо європейським шляхом», - сказав він.

Перед початком засідання Глава держави з дружиною ознайомились з моделями приміщень, в яких створені доступні і якісні умови для дітей з особливими потребами в інклюзивному середовищі. Петро та Марина Порошенки також ознайомились із моделлю ресурсної кімнати, презентацією навчальних програм і дидактичних матеріалів, проектами Медіатеки та «Арсенал ідей».