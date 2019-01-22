Глава держави: Сьогодні українське військо якісно інше і має все необхідне для успішного виконання бойових завдань

Сьогодні українське військо якісно інше і має все необхідне для успішного виконання бойових завдань. Воїни Збройних Сил готуються та тренуються за стандартами країн-членів НАТО, зокрема під керівництвом інструкторів провідних армій світу. Про це сказав Президент Петро Порошенко під час виступу на урочистостях з нагоди зустрічі військовослужбовців 72 окремої механізованої бригади Збройних Сил України, які повернулися із району проведення операції Об’єднаних сил.

«Сьогодні ми маємо якісно іншу армію, ніж на початку російської агресії. У війську зараз є все необхідне для успішного виконання бойових завдань. Триває комплектування Збройних Сил України особовим складом, зокрема військовослужбовцями за контрактом», - зазначив Петро Порошенко.

«Стратегічне завдання державної влади – це створення для захисників України, зокрема і військовослужбовців вашої військової частини, таких соціально-побутових умов, які б забезпечували комфортні умови для підготовки, несення служби та відпочинку після виконання бойових завдань», - наголосив Глава держави.

Президент підкреслив, що саме тому, за його дорученням, використовуючи кошти, які були конфісковані Генеральною прокуратурою у представників попередньої влади, які вкрали їх у українського народу, було прийнято рішення спрямувати їх на будівництво гуртожитків поліпшеного планування для військовослужбовців-контрактників у військових містечках місць постійної дислокації бойових військових частин Збройних Сил України.

«Процес реалізації цієї амбітної програми перебуває на моєму постійному і особистому контролі», - сказав він та повідомив, що сьогодні планує ознайомитися з ходом будівництва нових інфраструктурних об’єктів Білоцерківського військового гарнізону.

Президент також підкреслив, що військовослужбовцям одразу після перепочинку та реабілітації необхідно розгорнути повномасштабну підготовку бригади до виконання завдань за призначенням.

«Знаю, що невдовзі у вашій військовій частині будуть проведені заходи із доукомплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою. Розпочнеться навчання особового складу за стандартами країн-членів НАТО, зокрема під керівництвом інструкторів провідних армій світу. По закінченню підготовки будуть проведені масштабні навчання у складі бригади», - сказав він.

«Ви є достойними нащадками поколінь оборонців української землі. Дякую усьому особовому складу 72 механізованої бригади імені Чорних Запорожців за стійкість, мужність і героїзм», - звернувся до воїнів Президент.