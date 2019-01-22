Глава держави у Давосі: Вірю, що сила України у незворотності реформ

«Я пишаюсь тим, що міжнародні партнери визнають, що за чотири роки ми зробили більше змін в країні ніж за попередні 23 роки. Децентралізація, боротьба з корупцією, створення судової системи, система державних закупівель ProZorro, побудова однієї з найсильніших та найефективніших армій на континенті», - сказав Президент Петро Порошенко під час виступу на українському сніданку у Давосі.

«Зараз не лише Україна потребує НАТО, а й НАТО потребує України як східний фланг», - зауважив Глава держави.

Президент підкреслив: «Я вірю, що сила України у незворотності реформ. Ми віддані реформам та залученню іноземних інвесторів. Популістським заходам немає місця в нашому економічному курсі».

Він нагадав, що вчора у Давосі було підписано Угоду між норвезькою компанією NBT, французькою компанію Total Eren та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо інвестицій в проект відновлювальної енергетики. Також вчора було оголошено про створення фонду, який вже зібрав більше 200 млн доларів інвестицій для України. «Так іноземні інвестори голосують грошима за майбутнє України», - сказав Президент.

За його словами, у 2014 році мало хто вірив, що Україна виживе в умовах економічної кризи та російської агресії. «Сьогодні я прогнозую, що Україна стане членом НАТО та невід’ємною частиною ЄС, що створить безпеку українським громадянам та краще майбутнє», - сказав Президент та висловив впевненість, що більшість із присутніх «також є оптимістами, абсолютна більшість в цьому залі вірять в Україну, в наш успіх».

«Нам вдалось пройти всі випробування завдяки нашій рішучості щодо змін в країні. Ми проводимо реформи та формуємо стійкість країни, а також єдність та солідарність наших міжнародних партнерів, які допомагають нам створити проукраїнську коаліцію в світі», - також сказав він.

Глава держав також наголосив, що українські президентські чи парламентські вибори – це про Україну і для України. «Ми маємо захистити Україну від зовнішнього впливу. По-перше, впливу Росії. Оскільки Росія планує створити небезпеку іноземного впливу на українські вибори, як елемент гібридної війни. Ми маємо бути єдині та захистити країну», - сказав він.

«Давайте будемо об’єднаною командою успіху. Ми пройшли найскладніші випробування 2014-15 років. Зараз в нас яскраве майбутнє попереду. Ми маємо вивчити уроки сторічної давнини, коли українська незалежність була зруйнована. Давайте зберігати єдність, щоб зберегти Українську державу», - сказав він.