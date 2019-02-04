Глава держави: Україна має стати великим регіональним лідером, який впливає на події в Європі

Президент Петро Порошенко наголошує, що Європейський Союз є стандартом, який визначає рівень життя людей. Україна рухається до членства в ЄС та НАТО, забезпечуючи розвиток економіки та підвищення соціальних стандартів. Про це сказав Глава держави в ефірі телеканалу ICTV у програмі «Свобода слова».

Президент наголосив, що реальна стратегія розвитку та забезпечення економічного зростання в Україні має відбуватись за п’ятьма напрямками: агропромисловий комплекс; ІТ-сектор; індустріалізація та прихід на український ринок технологій, які працюють на світовий експорт; інфраструктурні проекти та логістика; розвиток туризму.

«Кожен з цих напрямків забезпечує зростання ВВП. Для того, щоб Україна перетворилася у велику країну – регіонального лідера, який впливає на події в Європі», - сказав Петро Порошенко.

За його словами, Європа вже не може бути безпечною без України, бо Україна є складовою частиною Європи. «Ми дійсно дуже багато зробили. Була збережена єдність країни. Ми захистили суверенітет і територіальну цілісність, зупинивши ворога героїзмом українських воїнів і самовіддачею українського народу», - зазначив Президент. Він також нагадав про проведення децентралізації та підкреслив рішучі кроки, спрямовані на відновлення економіки країни.

Водночас Глава держави зазначив, що рівень добробуту українців залишається низьким. «Коли я стверджую, що бідність для України небезпека аж ніяк не менша, ніж зовнішня агресія – це абсолютна правда», - зазначив він.

«Особливо останнім часом, коли я здійснив 18 поїздок регіонами України, на власні очі бачу з якими проблемами стикається український народ. І велика кількість людей на сьогоднішній день виживає, а не живе повноцінним життям. В першу чергу це стосується пенсіонерів, бо криза і війна по ним вдарила найбільше», - підкреслив Президент. Петро Порошенко також зазначив, що молодь намагається знайти можливість або навчатися, або виїхати за кордон. Він підкреслив, що нині попри високу професійну кваліфікацію українських вчителів та лікарів, рівень оплати їх праці є незадовільним.

«Про це треба чесно говорити з людьми», - сказав Президент. Серед причин такого становища, Петро Порошенко назвав війну: «Коли держава мобілізувала всі свої ресурси для того, щоб забезпечити суверенітет і безпеку громадян». Також елементи гібридної війни, коли Росія в одну мить закрила свої ринки для українських товарів. «На що розраховували росіяни? На те, що зупиниться виробництво і мільйони українців, опинившись на вулиці, допоможуть росіянам змінити в Україні владу», - сказав він.

За його словами, українська влада знайшла адекватну відповідь на ці виклики у вигляді поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі і українські товари вийшли на найбільший ринок у світі – ринок Євросоюзу. Так само Україна розв’язала питання з поставками природного газу з Європи, коли Росія припинила постачати газ.

Глава держави наголосив, що сьогодні вже є підстави для оптимістичного прогнозу на майбутнє. «Ми не просто вижили, а ми відновили виробництво, орієнтуючись на європейські і світові ринки. І сьогодні створили потужний фундамент для того, щоб забезпечити добробут громадян», - сказав він.

«Цифри макроекономіки на сьогоднішній день яскраво демонструють – найгірше вже позаду. У нас найвищі за останні сім років темпи зростання економіки, найнижча за п’ять років інфляція. Відновлені до довоєнного рівня золотовалютні резерви», - зазначив Петро Порошенко. Він також підкреслив, що зростає кількість нових підприємств, які побудовані в Україні.