Глава держави: Україна ніколи не відмовиться від використання своїх азовських портів

Президент Петро Порошенко під час засідання РНБО наголосив, що криза в акваторії Азовського моря не вибухнула миттєво. Україна неодноразово звертала увагу партнерів на провокації росіян, на ескалацію напруги в регіоні, на спроби росіян перетворити Азов на своє внутрішнє озеро.

«Часом, скажу відверто, складалося враження, ніби частина наших друзів недооцінювали явних ризиків, хоча ми подавали абсолютно об’єктивну інформацію для наших партнерів. Фарби не згущували. І лише агресивні дії Росії, разом з адекватною, підкреслюю – адекватною реакцією України у вигляді запровадження воєнного стану, привернули до цієї проблеми належну увагу всієї світової дипломатії», - підкреслив Глава держави.

Президент звернув увагу, що з перших годин зухвалого, неспровокованого акту агресії та захоплення українських моряків увесь світ став на бік України, крім окремих українських політиків, які задавали питання: чому Україна захищає свій суверенітет і територіальну цілісність, чому бореться проти окупації Керченської протоки і відправляє туди кораблі. «Треба скласти крила, визнати окупацію і віддати це РФ – це пропонують окремі політикани. Не дочекаєтесь. Абсолютна більшість українців підтримує мир. Але мир на умовах національних інтересів України. Не мир на умовах капітуляції, яку окремі політикани, виходячи виключно з власних виборчих примарень, а не державних інтересів України намагаються нав’язати цей порядок денний українцям. Наголошую, що ми це не дозволимо», - підкреслив Петро Порошенко.

За його словами, на майданчиках Ради безпеки і Генеральної Асамблеї ООН, НАТО, ОБСЄ, Ради Європи, Європейського парламенту та Європейського Союзу, «Великої сімки» українська сторона буде захищати свої національні інтереси. «Наголошую ще раз, що в поєднанні з воєнним станом ця підтримка і конкретні дії наших міжнародних партнерів, їхній тиск на Кремль зараз – можу про це сказати відкрито – зупинили найгірший сценарій, який в тому числі планувала РФ. Наші військові, дипломати, партнери всі разом не дозволили Путіну перетнути нову «червону лінію», - сказав він.

Президент нагадав про ініціативу із закріплення в Конституції прагнення України зблизитись з НАТО. «Лише заякоривши Україну в «натівській бухті» ми раз і назавжди відіб’ємо бажання Кремля провокувати ескалацію на українському напрямку», - зазначив він. Глава держави висловив сподівання, що на рівні українського законодавства це буде зроблено одразу же з наступної сесії Верховної Ради. Він повідомив, що в лютому звернеться до парламенту остаточно проголосувати зміни до Конституції, які проголошують обов’язковим український курс на вступ до ЄС і НАТО.

«Міжнародна спільнота в своїх оцінках інциденту в Керченській протоці виглядає одностайною і набагато одностайнішою, як я вже сказав, ніж український політикум. Не допущу вразливості до російської пропаганди українського суспільства. І проблема, на жаль, не лише в тому, що десь влада недопрацювала. Справжній шок відчуваєш, коли бачиш і чуєш, як наша опозиція співає з путінського голосу, як вона озвучує темники Кремля і як затято намагається провину за напад на наші катери зняти з Росії і перекласти на Україну. І робить це, на жаль, не лише та частина опозиції, яка традиційно клеймить владу, а її клеймлять п’ятою колоною. На жаль, це роблять ті, які донедавна входили до коаліції «Європейська Україна», - зазначив Президент.

Він також зауважив, що в Росії є місто Волоколамськ, де тисячу років тому судна з однієї річки волочили до іншої, від цього і така назва. «У нас тепер один опозиціонер договорився до того, що ми більше не маємо користуватися українським Керч-Єнікальським каналом або Керченською протокою, а ми тепер будемо волоком доставляти з Чорного моря наші військові кораблі в Азов. Оце їхня пропозиція, яку намагається нав’язати нам не лише Кремль, але і наша опозиція», - додав Президент.

«Наголошую твердо і переконливо, Україна ніколи не відмовиться від використання своїх азовських портів, у тому числі військовими судами. На нашому боці правда, на нашому боці право, в тому числі і міжнародне, на нашому боці підтримка світу і ми задіємо для цього всі політико-дипломатичні способи», - підкреслив Глава держави.

Президент наголосив, що на учасниках засідання РНБО лежить уся повнота відповідальності за захист країни – не просто за захист суверенітету, а за захист безпеки її громадян. «Громадяни України під захистом ЗСУ та інших силових підрозділів мають відчувати себе захищеними», - зауважив він.