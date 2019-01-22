Глава держави в Давосі: Постукати у двері Путіна та попросити в нього мир — це ще одна популістська обіцянка

Президент Петро Порошенко підкреслює, що Україна повинна бути готова до єдиної відповіді російському агресору і відстоювати свої інтереси, а не погоджуватись на мир за будь-яку ціну.

«Багато хто досі не робить висновків і полюбляє казати про те, що мир в Україні прийде незабаром. Це ще одна популістська обіцянка: мир незабаром; достатньо постукати у двері Путіна, попросити миру та одразу його отримати», — сказав Президент під час виступу на українському сніданку в Давосі.

Глава держави підкреслив: «Але на порозі не мир, а агресор. Ми маємо бути готові до єдиної відповіді агресору. Ми сприймаємо мир лише на основі національних інтересів України, на основі міжнародного права, лише з поверненням суверенітету та територіальної цілісності України».

«Ми принесемо мир, якщо Росія повернеться до ситуації хоча б як у 2013 році. Ключі до миру, на жаль, не в Києві, не в Брюсселі, Оттаві чи Вашингтоні. Ключі до миру — в Москві. Ми маємо використати кожний інструмент в нашому розпорядженні для того, щоб посадити Путіна за стіл переговорів. Так, як ми зробили у 2014 та 2015 роках під час підписання Мінських угод», — наголосив він.

За словами Петра Порошенка, в українському Парламенті ведуться дуже важкі переговори щодо Мінських угод вже чотири роки. «Багато партійних лідерів, в тому числі ті, хто сьогодні тут, кажуть, що це катастрофа. Що саме? Те, що ми чітко зафіксували в Мінських угодах, що всі іноземні війська мають бути виведені з України? Те, що ми маємо контролювати кордон між Україною та Росією? Те, що ми кажемо Путіну вивести артилерію, танки, системи залпового вогню та іншу зброю, яка вбиває українців? Ні. В нас є можливість поновити український суверенітет та повернути мир в Україну», — зазначив Президент.