Глава держави відвідав передові позиції Збройних Сил та вручив державній нагороди морським піхотинцям

Президент, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко вручив високі державній нагороди за особисту мужність, самовіддані дії і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України українським військовим. Глава держави відвідав позиції Збройних Сил «на нулі» та вручив семи військовослужбовцям ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, чотирьом – ордени «За мужність» ІІІ ступеня, та одному – медаль «За військову службу Україні». Петро Порошенко подякував військовим за службу на передовій: «Вітаю всіх нагороджених, дякую за бездоганну службу у дуже непрості часи для нашої Батьківщини».

«За ці чотири з половиною роки нам з вами вдалося створити нові Збройні Сили, і вдалося створити нову морську піхоту. І з новими беретами, і з новим бойовим духом, і з новими традиціями. Морську піхоту, яку боїться ворог і якій довіряє український народ», - сказав Верховний Головнокомандувач ЗСУ.

Під час спілкування з українськими героями Президент нагадав, що відвідував морських піхотинців разом із нині покійним сенатором США Джоном Маккейном. «Він окремо написав, що день який він запам’ятає на все життя, це день, коли він був у Широкіному. І як його заповіт було те, що він просив мене як Президента, як Верховного Головнокомандуючого передати вітання і подяку українським морським піхотинцям, які є символом, зразком мужності, компетентності і героїзму», - розповів Петро Порошенко.

«Я дійсно вдячний, тому що сьогодні український народ вірить, впевнений, довіряє Збройним Силам України, морській піхоті свою безпеку, свій спокійний сон», - сказав Президент. «Для мене велика приємність сьогодні бути тут, подякувати вам за службу, привітати з наступаючим святом Днем захисника вітчизни», - додав він.

Глава держави зазначив, що сьогодні відвідав військові навчання, де Військово-Морські Сили продемонстрували свої найкращі здібності.