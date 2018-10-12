Глава держави: Житло для військовослужбовців має бути чітко розмежоване на службове, яке не можна приватизувати, і особисте

Президент Петро Порошенко під час наради з питань стану реалізації програми будівництва житла для військовослужбовців на Львівщині наголосив, що має бути чітко передбачено, що службове житло не можна приватизувати, водночас необхідно розробити фінансовий механізм із забезпечення військових, які прослужили більше 25 років, особистим житлом.

Глава держави розповів, що сьогодні був вражений рівнем готовності гуртожитка для військовослужбовців, де є меблі, кухонне обладнання, санвузли. «Казармами точно язик не повертається їх назвати. 23 тисячі контрактників будуть мати можливість комфортно розташуватися в цих приміщеннях», - сказав Глава держави, наголосивши, що це безпрецедентно висока цифра і ніколи Україна стільки не будувала. Президент впевнений, що цю програму має бути продовжено і у видатках на наступний рік необхідні кошти повинні бути передбачені.

Петро Порошенко також розповів, що розроблені проекти і розпочато будівництво спеціальних будинків для сержантського складу, які будуть чотириповерховими з квартирами-студіями. За словами Глави держави, «це також буде потужною мотивацією для осіб сержантського складу служити, залишатися в армії і бути захисниками Вітчизни».

«Наголошую, що всі ці квартири – або гуртожитки, або студії, або ми можемо їх назвати навіть готельні номери, щоб вони точно не підлягали приватизації і були службовим житлом на території частин, побудовані без врахування видатків на мережі, на землю, економлячи кожну копійку. Це буде службове житло і будь-який військовослужбовець, який приїжджає до складу бригади, буде мати можливість розташуватися в комфортних житлових умовах», - зазначив Президент.

Глава держави зауважив, що передбачено покращення житлових умов для офіцерів і є пропозиції щодо вирішення питань соціального захисту військовослужбовців у отриманні власного житла. «Вважаю ненормальним, коли лише 5-10% тих, хто має право на житло, отримають житло у власність. 90% звільняються з армії не отримавши нічого», - сказав він.

Президент закликав Міністра оборони спільно опрацювати питання з військовими, парламентарями та волонтерами та представити пропозиції щодо чіткого розмежування службового і особистого житла. «Внести мені пропозицію щодо відповідного чіткого розмежування – службове житло на території частини не підлягає приватизації і служить для забезпечення житлових умов військовослужбовців. Для чого? Щоб в умовах тривоги, в умовах нападу боєздатність частини була забезпечена за найкоротший проміжок часу. Це буде неможливо, коли в будинках на території частини проживають люди, які до армії не мають ніякого відношення… Або перекуплені, або перепродані, або вкрадені (службові квартири – ред.)», - наголосив він.

Президент додав: «Разом з тим ми маємо захистити військовослужбовця, якщо він, офіцер, прослужив 25 років в армії, сума фінансової компенсації має бути достатньою для того, щоб людина могла себе забезпечити, з урахуванням можливого іпотечного кредитування, застави, житлом там, де він вважає за потрібне». Водночас Глава держави зауважив, що ціни по Україні на житло суттєво відрізняються, тому потрібно напрацювати відповідний фінансовий механізм. «Ми даємо право кожному розраховувати на те, що забезпечення його житлом буде вирішено», - наголосив Глава держави.

Президент окремо відзначив правильність рішення про передачу підрозділів спеціальної служби транспорту в склад Міністерства оборони, які якісно виконують свою роботу в складних умовах. Глава держави також наголосив на необхідності передбачення кроків про поліпшення їхнього соціального захисту.