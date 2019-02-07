Глава держави: Живе українська книга – значить живе українська мова, значить живе Україна

Президент Петро Порошенко переконаний, що активне створення саме українського контенту у книговидавництві, виробництві телевізійного та радіо продукту стає не менш важливим для захисту української державності, ніж оборона військовими української землі на сході країни.

«Урок історії можна сформулювати так: живе українська книга – значить живе українська мова, значить живе Україна», - наголосив Петро Порошенко під час виступу на 20-ій ювілейній церемонії «Всеукраїнський рейтинг «Книжка року».

«Вже майже шістсот років, як над людством зійшла «галактика Гутенберга». І всі ці століття саме книга формувала людей, формувала суспільства, вона принесла нам великі ідеї свободи, демократії, права, освіти, науки. І вдивляючись у біографії творців української культури, учасників української революції, героїв УПА, правозахисників, дисидентів-шестидесятників, ми помічаємо дуже спільну точку відліку у формуванні їхніх особистостей. Яка це точка? Це читання української книги», - сказав Президент.

Глава держави підкреслив, що агресія Росії проти України почалася ще задовго до 2014 року. «Вона почалася із захоплення нашого телебачення. Вона почалася із захоплення нашого радіо. Вона почалася із захоплення нашого книговидання, із захоплення книго розповсюдження, які майже цілком і повністю були поставлені на службу так званому «русскому миру», - зауважив він.

«Щоб захистити і зберегти Україну, ми мусили переломити ситуацію. Нашою відповіддю став український контент, що вже зараз, і я вас з цим вітаю, домінує на радіо і поступово розширює свій простір на українському телебаченні. Фільми українського виробництва збирають, нарешті, повні зали кінотеатрів», - сказав Президент.

Петро Порошенко зауважив, що українське кіно нині має не лише підтримку із державного бюджету, а й повні зали кінотеатрів і любов українського глядача. Він зауважив, що це і є яскравим свідченням кардинальних змін в українському кінематографі.

«А українські книжки не просто заповнили полиці у книжкових магазинах, вони кожного дня здобувають собі нових і нових читачів. Без перебільшення можна говорити про перехід кількості в якість. Здобувають популярність нові автори, які пропонують актуальні теми, збагачують мову, виходять у зовнішній світ», - також наголосив він, додавши, що зростає і кількість перекладів зарубіжних видань, серед яких «нон-фікшн» і бестселери останніх років.

За його словами, цілий ряд видавництв стали брендами, що демонструють вдале поєднання змісту і поліграфічного оформлення. «Ми нетерпляче очікуємо їхніх новинок, які стають подіями в культурному житті України. Все це, поза сумнівом, додало в останні роки експертам вашого конкурсу великої роботи. Але це приємне навантаження», - зауважив Президент.

«Для мене найкращим показником важливості усього зробленого за п’ять років є українські книжки, які наші воїни читають на фронті, на передовій. Я це бачив на власні очі. І тримають книжку… Хочу відкрити вам таємницю, музику там слухати неможна, бо ти маєш слухати ефір, в тому числі обстріли російсько-терористичних військ. А книгу, книгу читати можна», - особливо відзначив Петро Порошенко.

«Хто був там, той звертав увагу на цілі міні-бібліотеки в бліндажах, і вони там поруч зі зброєю і набоями, як найкраща українська зброя. А ще треба бачити, як зустрічають у прифронтовій зоні зібрані волонтерами, надані авторами і видавцями книжки для дитсадків, шкіл, лікарень», - зауважив він.