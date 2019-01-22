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Ми ніколи про вас не забуваємо і щодня працюємо для вашого звільнення – Президент до українців, що живуть на окупованих територіях
Ми ніколи про вас не забуваємо і щодня працюємо для вашого звільнення – Президент до українців, що живуть на окупованих територіях

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Глава держави зустрівся у Давосі з Президентом Литви

24 січня 2019 року - 15:53

Глава держави зустрівся у Давосі з Президентом Литви

У рамках участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі Президент України Петро Порошенко провів зустріч із Президентом Литви Далєю Грібаускайтє.

Президент висловив вдячність за послідовну підтримку нашої країни з боку Литви та значні особисті зусилля у цьому Далі Грібаускайтє.

Петро Порошенко також подякував за допомогу литовської сторони для Донбасу та українського Приазов'я, які страждають від триваючої російської агресії.

Відзначено необхідність подальшого консолідованого міжнародного тиску на Росію у відповідь на акт агресії російських військових проти українських кораблів та захоплення в полон українських моряків.

Президент подякував за рішучу позицію Литви щодо необхідності запровадження нового «азовського пакету» санкцій ЄС проти Росії.

Було також обговорено виклики, пов’язані з втручанням Росії у виборчі процеси в Україні та Литві та шляхи протидії існуючим загрозам. 

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