Глава держави зустрівся у Давосі з Президентом Литви

У рамках участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі Президент України Петро Порошенко провів зустріч із Президентом Литви Далєю Грібаускайтє.
Президент висловив вдячність за послідовну підтримку нашої країни з боку Литви та значні особисті зусилля у цьому Далі Грібаускайтє.
Петро Порошенко також подякував за допомогу литовської сторони для Донбасу та українського Приазов'я, які страждають від триваючої російської агресії.
Відзначено необхідність подальшого консолідованого міжнародного тиску на Росію у відповідь на акт агресії російських військових проти українських кораблів та захоплення в полон українських моряків.
Президент подякував за рішучу позицію Литви щодо необхідності запровадження нового «азовського пакету» санкцій ЄС проти Росії.
Було також обговорено виклики, пов’язані з втручанням Росії у виборчі процеси в Україні та Литві та шляхи протидії існуючим загрозам.