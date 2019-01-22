Головнокомандувачів під час битви не міняють – дипломат та письменник Юрій Щербак про підтримку Президента України

«Ми повинні донести до всіх українців, що Президенту Порошенку сьогодні немає альтернативи», - сказав видатний український дипломат та письменник Юрій Щербак на форумі «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом».

«Це істина, яку треба визнати і з якою треба нам усім йти на вибори. Головнокомандувачів не міняють під час битви. Це знала Великобританія Черчилля і Сполучені штати Рузвельта. Не міняли», - додав дипломат.

«Попереду непроста путь. Нам треба пройти момент істини…Я звертаюсь до ваших сердець, до вашого розуму, до вашої пам’яті та надій на краще майбутнє. Ми будемо проходити дуже непростий іспит на нашу єдність, згуртованість, зрілість і мудрість. Бо вибори, прошу не забувати про це, попри увесь наш оптимізм, відбуваються під час війни», - сказав він.

«І тільки вдумаємося – величезна ядерна держава, яка загрожує нам тактичною ядерною зброєю, очолювана міжнародним злочинцем Путіним, розтоптавши усі угоди, які тільки існували веде п’ять років війну проти України», - наголосив Юрій Щербак.

«Ця війна зветься гібридною. Але насправді вона тотальна, бо ведеться на багатьох фронтах, включаючи виборчо-політичний фронт. Ведеться безжально, усіма видами агресивних брудних технологій. Ставка в цій війні найвища. Агресор хоче зламати волю України до опору, посіяти розбрат, підірвати віру в нашу державність та її лідерів. Царство темряви хоче знищити територію свободи, Українську державу, націю, мову і культуру. І немає жодних сумнівів, що це може статися. Ми маємо це розуміти. Давайте подивимося, що відбувається в Донецьку і Луганську і уявимо, що це відбувається тут. Не можна цього допустити», - сказав Юрій Щербак.

Дипломат також зазначив, що Президент України переграв російського президента Путіна у військово-дипломатичному протистоянні. «Об’єктом персональної ненависті українофоба Путіна став президент Порошенко. Ненависть ця особиста і токсична, обумовлена непоступливою позицією президента України, його ефективними зусиллями в організації протидії російській агресії. Давайте сьогодні прямо скажемо, що Президент Порошенко переграв Путіна у багатьох компонентах військово-дипломатичної боротьби», - заявив Юрій Щербак.

Дипломат також відзначив важливість мати оптимістичні прогнози розвитку нашої держави попри складні умови в яких зараз Україна захищає свою незалежність та територіальну цілісність. «Ми сьогодні послухали дуже оптимістичний прогноз, дуже оптимістичний виступ. А нам так не вистачає оптимізму. У нас спеціалісти по плачу тільки є», - сказав він та висловив вдячність Петру Порошенку: «Я дуже вдячний, що у своєму виступі Президент відкрив браму майбутнього. Бо мені здається, що ми доволі мало кажемо і думаємо про майбутнє».