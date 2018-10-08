Грошове забезпечення українських військових треба збільшувати – Глава держави

Президент Петро Порошенко наголошує на потребі у подальшому збільшенні грошового забезпечення українських воїнів. «Наша сила – це високофахові воїни. І ключове завдання – наше, спільне, я з себе відповідальності не знімаю, - ми маємо зберегти професіоналів, зацікавити професіоналів довгостроковими контрактами», - сказав Глава держави під час зустрічі з командирами бригад (полків) та їм рівних Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України у хмельницькій області.

«Хочу наголосити, що Рада національної безпеки і оборони України при затвердженні військового бюджету на 2019 рік підтримала мою пропозицію збільшити грошове забезпечення українських воїнів на 35-37%. Я впевнений, що треба продовжувати цю лінію і в подальшому», - підкреслив Петро Порошенко.

Він зазначив, що завдяки спільним зусиллям сьогодні «маємо зовсім іншого за якістю підготовки воїна». «Це навчений, забезпечений, з твердою вірою в перемогу наш український військовослужбовець. Значною мірою цьому сприяв курс на професіоналізацію українського війська. Протягом 2016-2018 років до Збройних Сил на службу за контрактом прийшли понад 130 тисяч осіб. За два роки. Хто вони є? Добровольці. Вони прийшли не за мобілізацією, вони добровільно пішли захищати Батьківщину», - констатував він.

Частина з цих людей дуже якісно служить і нині. Однак, зауважив Президент, частина має намір звільнитися. Причиною цьому є комплекс факторів та серед них і незадоволення грошовою винагородою, соціальним пакетом та забезпечення житлом.

«Потрібно об’єктивно визнати, що недостатня привабливість рівня грошового забезпечення, традиційні низькі темпи забезпечення житлом, хоча ми підняли їх в рази зараз – і у Збройних Силах, і в інших силових підрозділах, нерозвинена інфраструктура, тривалі побутові незручності на місцях постійної дислокації – все це уповільнює процес професіоналізації українського війська і сприяє відтоку вже добре підготовлених кадрів», - сказав Глава держави.

Саме тому варто не лише продовжувати збільшувати темпи із забезпечення військовослужбовців житлом, покращенню умов їх проживання у місцях дислокації підрозділів, матеріальне забезпечення та підвищувати фінансову складову, переконаний Президент. Необхідно повернути до армії й тих, хто раніше отримав добру підготовку та набув досвіду, але з тих чи інших причин звільнився, також наголосив він.

Глава держави також звернув увагу на необхідність зміни ставлення до кожного військовослужбовця, усунення таких фактів, як некоректне ставлення з боку деяких командирів, неповаги до особистості солдат. «Одне з ключових наших завдань – це змінити ставлення до людини в армії. Жорстка дисципліна залежить перш за все від командира – командира відділення, взводу, роти, батальйону. А ефективна робота цієї командної ланки залежить від командира бригади. Від вас. І ми дуже на вас розраховуємо. Дисципліна не позбавляє від необхідності поважати професіонала, поважати патріота, поважати людину і поважати військовий колектив. Такий підхід підказує і напрямок оновлення військових статутів», - також зазначив Петро Порошенко. Він впевнений, що солдати мають не просто слухати чи боятися своїх командирів, а поважати їх, тоді не виникатиме питань з дисципліною.

«Треба, щоб солдати старших за званням поважали. А молодшими не лише командувати і помикати, а теж поважати, бо справа у всіх спільна – захист Вітчизни», - наголосив Президент.

«І в армії головне – це люди: генерали, ми відновили престиж українського бойового генерала, офіцери, які користуються заслуженою шаною і повагою у суспільстві, і особового складу – солдати», - додав Глава держави.

У цьому контексті він згадав український вислів, який з’явився у нашій мові завдяки письменнику Олесю Гончару - «людина і зброя». «Зброя без людини – ніщо, принаймні зараз, поки нас не замінили роботи», - наголосив Петро Порошенко звернувши увагу командирів на те, що оснащення військ сучасним озброєнням, сучасною військовою технікою вимагає відповідальних і серйозних підходів до її експлуатації, постійного навчання екіпажів, розрахунків та чіткого дотримання правил її застосування та безпеки.