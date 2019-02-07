Харківська область має сильні конкурентні переваги, привабливі для інвесторів - Президент

Президент Петро Порошенко переконаний, що Харківська область має сильні конкурентні переваги, привабливі для інвесторів: розвинену транспортну інфраструктуру для міжнародного транзиту товарів, розвинену інфраструктуру банківського сектора, потужний кадровий, інноваційний та науково-технічний потенціал.

«Харківська область має великі конкурентні переваги. І яскраве тому підтвердження – кількість іноземних делегацій, які щорічно відвідують Харків. Мені доповіли, що це більше 500. Більше, як дві делегації на кожен робочий день року. Це є і демонстрація ефективності роботи обласного керівництва, і відверта й ефективна робота з інвесторами, і довіра – довіра промисловців і довіра людей. Правильний ефективний рух», - сказав Глава держави під час зустрічі з керівниками промислових підприємств Харківщини, представниками енергетичної галузі, науки та освіти України, світових енергокомпаній, яка відбулася в рамках його робочої поїздки на Харківщину.

Президент також висловив думку, що «Харківщина є потужними воротами для доступу на внутрішній ринок України» і відзначив той факт, що у 2018 році великим торговельним партнером області був Європейський Союз.

«У 2018 році найбільшим торговельним партнером Харківщини теж був Євросоюз. Харківські підприємства, по-перше, навчилися працювати на європейському ринку – вже вони там не прохачі, а застовпили за собою надійне і потужне місце, нарощують товарообіг з країнами європейського континенту. І що особливо важливо – експортують не сировину, а часто більше продукцію з високою долею доданої вартості», - підкреслив Петро Порошенко.

На його переконання, це стало можливим у тому числі тому, що у промисловців України й Харківщини, зокрема при експорті немає проблем з поверненням ПДВ. «Всі попередні роки треба було носити хабарі, живити корупцію і давати відкати за це від 20 до 30% не зароблених злочинцями грошей. Як промисловці можуть бути конкурентноздатними (за таких умов - ред.)? Це ті кардинальні зміни, які відбуваються в українському управлінні державою», - зазначив Президент.

«І надзвичайно важливо, що лише за два роки, з 2016 по 2018 експорт Харківщини на ринки ЄС зріс на 40%. Два роки і 40%. Це є результати, які я як Президент вітаю», - додав він.

Глава держави також зазначив, що в області дуже швидко було знайдено вирішення логістичної проблеми – тривалості проходження вантажів до кордону з європейськими країнами. Як приклад Петро Порошенко назвав роботу на Харківщині пілотного проекту «Слобожанський експорт в ЄС», який перебуває під прямим патронатом обласного керівництва. «І промисловці відчувають цю підтримку. А Україна інвестує в транспортну мережу – ремонтує дороги, залізницю, побудований Бескидський тунель, через який проходить залізницею більше 63% вантажів в бік західного кордону України. Так вирішуються проблеми. Так скорочуються терміни доставки продукції наших підприємств до кордонів європейських країн. Для Харківщини вони скоротилися з 15 до 2 діб», - резюмував Президент.