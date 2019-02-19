Хороша транспортна мережа – основа розвитку туризму та збільшення інвестицій – Президент

Президент Петро Порошенко переконаний, що будівництво якісних доріг та розвиток транспортної інфраструктури забезпечать не лише розвиток туристичної галузі країни, а й збільшення надходжень інвестицій.

«Хороша транспортна мережа – основа розвитку туризму та збільшення інвестицій», - сказав Глава держави під час виступу на Раді регіонального розвитку Львівської області.

Як приклад Петро Порошенко згадав збільшення у 2018 році пасажиропотоку Львівського аеропорту. «Вже більше одного мільйона 300 тисяч пасажирів у Львові», - сказав він, висловивши думку, що коли будуть здійснені остаточні підрахунки, кінцева цифра буде більшою.

«Друзі мої, це є результат роботи. Це є лоукостери, які є у Львові, які у сам Львів йти не хотіли. Треба було забезпечити, щоб були аеропорти по всій Україні. Ми це зробили. Знаєте який ріст за один рік? На 40% більше пасажирів. Подивіться якими темпами ми рухаємося», - наголосив Президент.

Глава держави нагадав про відкриття новозбудованого Бескидського тунелю, що значно збільшило об’єми експорту. «Скільки нам казали, що це неможливо? Сьогодні через Бескидський тунель залізницею йде 60% українського експорту в країни Європи. Це другий за довжиною залізничний тунель в Україні, який може зараз вже пропускати 100 пар поїздів за добу. Економія часу, надійність перевезень», - констатував Петро Порошенко.

Крім того, у Львівській області здійснено ремонт доріг завдовжки 1744 кілометри. «В одному регіоні, у Львівській області –відремонтовано дороги і мости. Здається двадцять один міст було відремонтовано за цей час», - зауважив Президент. Він нагадав, що це стало можливим завдяки реалізації так званого митного експерименту, коли 50% коштів від перевиконання плану спрямовувалися саме на ремонт доріг.

«І в той час, поки інші області «розкачувалися», у Львівській області ремонт здійснювався. Саме тому Львівська область є лідером у дорожньому будівництві – і з усіма розрахувалися, і експеримент провели. Зараз вже створено дорожній фонд», - додав Петро Порошенко і нагадав, що у тому числі завдяки експерименту фінансування ремонту автошляхів в Україні з кожним роком зростало.

«Це було наступним чином: в 2014 році на будівництво доріг в Україні заплановано було 10 млрд, в 2015 – 20 млрд, в 2016 – 30 млрд, в 2017 – 40 млрд, у 2018 – 50 млрд, в 2019 – понад 55 млрд. 10 млрд і 55 млрд під час війни на будівництво доріг», - підкреслив Президент.

Він також зазначив, що ситуація з дорогами змінилася не лише на Львівщині. Глава держави підкреслив, що зараз дорога з Харкова до Слов’янська, так звана дорога війни, зроблена і заплановано будівництво дороги Бердянськ-Маріуполь і Мелітополь-Маріуполь, залучені кошти ЄС.

Говорячи про переваги Львівської області, Президент особливо акцентував на розвитку туризму і зазначив, що за минулий рік 3 мільйони туристів відвідали регіон.

«В Україні є абсолютно фантастичний напрямок, де кожен іноземний турист може відчути абсолютно фантастичні емоції і пережити новий досвід», - сказав Президент і висловив думку, що кожен, хто відвідає Україну хоча б раз, рекомендуватиме її відвідування іншим.

«Як тільки людина приїде і побачить Україну – вона точно є нашим агітатором, вона точно є нашим товаришем, вона точно є нашим провідником», - сказав Петро Порошенко.

Глава держави також висловив думку, що інші регіони країни мають вивчати досвід Львівщини щодо розвитку туристичної галузі. «Нехай їдуть з інших областей і вчаться у Львова, Львівської області, на Галичині як залучати туристів. Інвестиції у цій сфері, я не маю жодного сумніву, принесуть великі кошти», - сказав він.

Президент також особливо акцентував на тому, що розвивати слід не лише туризм у великих містах. «Туризм не може бути привілеєм лише міст-мільйонників. В Україні для туризму не може бути периферії, бо Україна вся красива. І райони Львівської області, і фантастичні міста, як і будь-яке місто України. Це дозволить створити нові робочі місця і це дозволить, так само як і складова децентралізації, відчутно підвищити рівень життя людей», - сказав Петро Порошенко.