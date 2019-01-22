Ім'я вашої героїчної частини грізними для ворога розкатами лунає на різних ділянках фронту – Президент подякував воїнам 72-ї бригади ім. Чорних Запорожців

Президент, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко під час зустрічі з військовослужбовцям 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців відзначив їх високий бойовий дух, злагодженість та високий професіоналізм у захисті України від російської агресії.

«Насамперед, ще раз хочу привітати тих з вас, хто щойно вийшов з району бойових дій, з поверненням додому, в пункт постійної дислокації. Як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України я дякую кожному з вас за ратну службу. За ефективне та професійне виконання свого військового обов'язку», - звернувся Петро Порошенко до військовослужбовців.

«Щойно зустрічаючись на залізничному вокзалі з героями, які ешелоном прибули зі сходу, побачив перед собою впевнених і мужніх воїнів, які більше як півроку утримували бойові позиції, боронячи українську землю від російського агресора», - наголосив він.

Президент нагадав, що місяць тому з багатьма з них мав честь зустрічатися на передових позиціях, де особисто знайомився з обстановкою у районі проведення операції Об’єднаних сил. «На власні очі бачив як працюють підрозділи бригади у бойовій обстановці. Переконався у високому рівні бойової злагодженості та підготовки, які демонструє особовий склад бригади», - зазначив Петро Порошенко.

«Упродовж п'яти років ім'я героїчної військової частини з Білої Церкви грізними для ворога розкатами лунає на різних ділянках фронту», - сказав Глава держави.

Президент нагадав бойовий шлях бригади за час від початку російської агресії проти України. Підрозділи бригади у 2014 році мужньо та самовіддано захищали Маріуполь та Волноваху, брали участь у обороні Донецького аеропорту. Здійснили складний 240-кілометровий рейд вздовж україно-російського кордону до Ізвариного, Свердловська, Червонопартизанська, де близько двох місяців мужньо тримали оборону зайнятих рубежів. У лютому 2015 року героїчно відбивали танкові атаки ворога поблизу Богданівки. У серпні того ж року вели жорстокі бої під Білою Кам’янкою та Новоласпою, в результаті яких вдалося встановити контроль над стратегічними висотами і звільнити значну частину української території.

«72-га воювала майже на всіх важливих ділянках російсько-української війни», - сказав Президент.

Глава держави наголосив: «Увесь український народ пам’ятає, як українські воїни зі складу бригади у зимові дні 2017 року стали на шляху окупантів під Авдіївкою та продемонстрували свій незламний характер і ні на крок не відступили із займаних позицій під натиском ворога».

Він підкреслив, що усі ми пам'ятаємо як під час тих важких боїв в районі шахти «Бутівка» та за «Авдіївську промзону», у відповідь на провокації ворога, підрозділи бригади провели блискавичну операцію, захопили позиції окупантів та фактично вщент розгромили створені, озброєні, підготовлені та керовані російськими окупантами сили ворога. Особовий склад бригади більш як півроку так само стійко і впевнено тримав оборонні позиції на «Світлодарській дузі», напрямку звідки бригада щойно повернулася.

«Саме за стійкість, згуртованість та неймовірну внутрішню силу, противник охрестив вас «чорною бригадою», - зауважив Глава держави та додав, що військовій частині було присвоєно ім’я Чорних Запорожців – на честь наших славетних пращурів, що як і сучасні військові мужньо боролися з російськими зайдами 100 років тому. «І ваша бойова бригада з честю несе це високе звання примножуючи славні традиції прийдешніх поколінь – захисників рідної землі», - зазначив Президент.

Глава держави зауважив, що за проявлені мужність і героїзм 342 військовослужбовця бригади нагороджено державними нагородами, двоє отримали високе звання Герой України.

За його словами, за період бойових дій на сході держави близько семисот військовослужбовців бригади отримали поранення та травми різного ступеню важкості. «Щойно перед приїздом до вас, відвідав Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь». Зустрівся з пораненими бойовими побратимами – воїнами бригади, які постраждали внаслідок підступного обстрілу, що стався 16 січня поблизу селища Троїцьке. Подякував кожному герою за звитягу та вірність Україні і вручив їм державні нагороди та цінні подарунки», - розповів Петро Порошенко.

«Хочу наголосити, що кожен з них запевнив мене як Верховного Головнокомандувача, що він мріє якнайшвидше повернутися до бойового складу бригади. Це справжні мужні герої України», - сказав він.

Президент також зазначив, що 116 воїнів бригади поклали своє життя за Україну під час боїв з російським агресором. Серед них – Герой України, заступник командира 1 механізованого батальйону майор Андрій Кизило. «Ніколи не забудемо наших бойових побратимів, які віддали своє життя за Україну. Вічна їм пам’ять і слава», - сказав Глава держави. Присутні вшанувати пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання.

Перед початком зустрічі з військовослужбовцями 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців Петро Порошенко вшанував пам'ять її бійців, які загинули захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність Української держави від російської агресії.

До пам'ятника з написом: «Бійцям 72 ОМБР, славетним нащадкам козацького роду, які полягли у визвольній боротьбі за свою землю» та іменами загиблих військовослужбовців бригади Президент поклав квіти. Також було встановлено композицію з квітів у національних кольорах. Глава держави вшанував пам’ять загиблих воїнів уклоном.