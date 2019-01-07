Іноземна держава не повинна втручатися в діяльність церкви. Не може українська церква керуватися з Москви – Президент у Борисполі

Президент Петро Порошенко наголосив на важливості незалежності Православної Церкви України і підкреслив, що «держава не повинна втручатися в діяльність церкви».

«Особливо, коли це іноземна держава. Не може українська церква керуватися з Москви – коли Росія напала на нас, загарбала Крим, вчинила агресію проти нашої держави на сході, вбиває українців. І зараз через різні елементи гібридної війни, включаючи церкву, намагається підірвати стабільність України зсередини», - сказав Петро Порошенко під час відвідування новозбудованого Бориспільського академічного ліцею. Він підкреслив, що цього не можна дозволити.

«Зараз українці об’єдналися навколо церкви», - підкреслив Глава держави та подякував Вселенському Патріарху Варфоломію, почесному Патріарху Київському і всієї Руси-України Філарету, ієрархам українських православних церков та усім, хто вірив і молився за створення єдиної помісної автокефальної православної церкви в Україні.

«Ми молимося і я сподіваюся, що Господь пошле розум українським священникам і вони продовжать процес об’єднання в єдину церкву, без будь-якого тиску з боку держави. Бо як сказав Блаженніший Епіфаній: ми йдемо з любов’ю і з молитвою», - сказав Петро Порошенко.

Президент зазначив: «Якщо ті, хто прийме рішення залишитися в молитовній єдності з Російською православною церквою, де починають молитву з молитви за Кирила, який молиться за Путіна, за російське військо і за російську владу, бере участь в засіданні колегії Міністерства оборони і Ради безпеки РФ. Якщо вони хочуть за нього молитися – це їх вибір».

При цьому він підкреслив, що буде захищати свободу релігійного вибору тих, хто прийме рішення перейти до єдиної Православної Церкви України. «Рішенням парафій з підтримкою священнослужителя, і укріплювати нашу церкву», - додав Президент. Він повідомив, що після надання Томосу про автокефалію по усій Україні вже більше 60 парафій перейшли до складу єдиної Православної Церкви України.

«Ми не будемо це прискорювати, але будемо дякувати кожному, хто робить такий розумний поступок», - сказав Президент та висловив переконання, що Україна з честю пройде ці випробування.