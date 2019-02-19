Інвестиції будуть захищені і розвиток виробництва буде продовжено – Президент на Київщині

У рамках робочої поїздки на Київщину Президент Петро Порошенко відвідав новозбудований завод гарячого цинкування металоконструкцій ТОВ «Металогальва Україна». Глава держави ознайомився з роботою підприємства та поспілкувався з його колективом.

Під час спілкування з колективом підприємства, Президент зауважив, що перетворення відбулися швидко, нове виробництво розпочало роботу у 2018 році, а ще у 2016-2017 роках «тут було чисте поле».

За його словами, інвестори, які прийшли сюди і вкладають мільйони доларів впевнені в тому, що попит на продукцію виробництва в Україні буде. «Будуть розвиватися об'єкти електромереж, буде розвиватися будівництво, будуть надійні оцинковані деталі, які виготовлятимуться на вашому виробництві. І будуть зростати інвестиції в державу», - сказав Глава держави.

«Це є нові робочі місця, це є зарплата», - додав Петро Порошенко, зазначивши, що нині середня заробітна платня на підприємстві складає трохи більше 12 тисяч гривень. «Але ми домовилися, що буде зростати. Це буде чесно», - також зауважив він.

«Принципова позиція – бізнес вірить в Україну. Бізнес точно знає, що те зростання інвестицій, яке зараз відбувається – точно буде захищено. Бізнес буде захищений від корупції, від тиску правоохоронних органів від неефективного управління і буде забезпечено надійний платоспроможний попит», - наголосив Президент.

Петро Порошенко зазначив, що радий нагоді зустрітися і поспілкуватися з працівниками. «Дуже радий, що на сьогоднішній день діями влади, Президента, Уряду, Верховної Ради, місцевого самоврядування, обласної та районної адміністрацій бізнес, підприємства, інвестиції будуть захищені», - додав Петро Порошенко і подякував за запрошення відвідати підприємство.

«Я твердо переконаний, що інвестиції і розвиток виробництва буде продовжено», - сказав він.

Президент вкотре підкреслив, що головний курс держави – до ЄС і НАТО. «Курс на підвищення демократії і захисту людей. Це ключова позиція», - сказав він.

Глава держави також наголосив на важливості захисту вразливих верств населення. Зокрема, пенсіонерів, що отримують мінімальні пенсії. Петро Порошенко розповів про сьогоднішню нараду у Пенсійному фонді України, де було ухвалено рішення про індексацію пенсій таким пенсіонерам. Президент зазначив, що кошти на це були спрямовані від надходжень за розмитнення автомобілів на європейських номерах.

Також президент нагадав про рішення щодо монетизації субсидій. «За рахунок чого це все робиться? За рахунок таких підприємств, таких інвестицій, які працюють в Україні. За останні п'ять років «в чистому полі» побудовано 207 заводів, в тому числі у 2018 році побудовано 86 заводів. І я дуже дякую, що і власники, і менеджери, і місцева та державна влада сьогодні роблять все, щоб такі підприємства, як ваше, з'являлися, створювали робочі місця», - сказав Петро Порошенко.

Підприємство ТОВ «Металогальва Україна» побудовано у селі Коржі Баришівського району та спеціалізується на виробництві металоконструкцій для електромереж. Виробництво дозволяє покривати гарячим цинком конструкції завдовжки до 13 метрів і вагою до 8 тон. Підприємство використовує ресурсозберігаючі та екологічно чисті технології. Залучено в будівництво 8,5 млн. доларів та створено 223 робочих місця.